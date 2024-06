Claudia Alencar faz reflexão após 6 meses internada: 'Agradeço à vida'

Após alta hospitalar, a atriz Claudia Alencar falou sobre o período de internação e afirmou que passou a enxergar a vida de outra forma

Após passar seis meses internada, a atriz Claudia Alencarrecebeu alta hospitalar há cerca de uma semana. Agora, já em casa, a artista abriu o coração e falou sobre o período em que esteve na unidade de saúde.

Claudia foi internada em dezembro de 2023, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratar uma grave infecção bacteriana. O diagnóstico da complicação veio logo após ela realizar uma cirurgia na coluna.

Em entrevista ao site Gshow, a atriz comentou sobre a boa relação com os médicos que a ajudaram a se recuperar. "Gentis, plenos de sabedoria sobre o corpo humano. A gente trocou amorosidade. Aprendi a viver no aqui e agora, não quero voltar para trás. A vida me fez parar para eu me concentrar, ser feliz e cuidada por todos os enfermeiros e médicos, que são maravilhosos", declarou ela.

Em março deste ano, Claudia Alencar foi encaminhada para o Hospital Placi Barra, onde permaneceu até o dia da alta. Lá, a famosa participou de um programa de reabilitação intensiva para recuperação de massa muscular, coordenação motora, ganho de força e controle da dor.

Ainda em reabilitação, a artista garantiu que já se sente melhor. Além disso, Claudia contou que passou a enxergar a vida com outros olhos após o ocorrido. "Estou me curando. Ainda tenho dores, mas estou tomando analgésico. Agora estou bem", disse.

"Quero continuar a minha arte. O que vivi foi muito transformador. Eu gosto muito mais de mim hoje. Me aprovando mais, ficando quieta, tranquila. Esse break na minha vida foi transformador. Agradeço à vida!", completou, por fim.

O que aconteceu com Claudia Alencar?

Aos 72 anos, Claudia Alencar foi internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 2023. Ela foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave após passar por uma cirurgia na coluna. Ela fez uso de antibióticos e apresentou melhora clínica e laboratorial em seu quadro de saúde.

A atriz passou por uma nova cirurgia em 24 de dezembro para tratar a região da operação anterior e identificar a bactéria. Os médicos descobriram que ela foi infectada com staphylococcus aureus.