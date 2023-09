Regis Danese aparece pela primeira vez após receber alta hospitalar

Poucos dias após deixar o hospital, Regis Danese surge em vídeo ao ar livre e diz: ‘Faz milagres’

O cantor gospel Regis Danese reapareceu na internet durante sua recuperação após acidente de carro. Ele recebeu alta hospitalar há poucos dias e descansa com o carinho da família. Agora, ele gravou um vídeo para mostrar que está bem.

Na imagem, ele apareceu mais magro do que antes e usando uma camisa estampada enquanto curtia o dia ensolarado. Inclusive, ele deixou um recado para celebrar sua recuperação.

"Quando eu achei que era o fim, era só o recomeço. Eu sou a prova viva de que Jesus ainda faz milagres”, disse ele. Ao ver o post do marido, a esposa dele, Kely Danese, também comentou. “E vai fazer muitos milagres em ti, por ti e através de ti”, escreveu ela.

Regis Danese ficou internado por 19 dias após sofrer um acidente de carro no final de agosto. A alta hospitalar aconteceu no dia 19 de setembro. “Agradeço muito ao carinho e oração que todos tiveram por mim. Peço que continuem orando, até minha total recuperação. Foram dias muito difíceis, mas Deus não me desamparou”, disse ele para celebrar a ida para casa.

O que aconteceu com Regis Danese?

O cantor gospel Regis Danese sofreu um grave acidente de carro enquanto estava a caminho de um show em Ceres, Goiás, junto com seu irmão. Ele se distraiu ao volante e colidiu o carro contra um caminhão que vinha na pista contrária. O carro dele ficou destruído e a porta do lado do motorista foi arrancada no impacto.

Ele estava consciente após o acidente e chegou a fazer um vídeo para as redes sociais enquanto era resgatado para tranquilizar os fãs. Durante todo o período internado, ele se comunicou com os fãs pela internet.

Inclusive, o cantor tinha previsão de alta para a primeira semana de setembro, mas passou mal na noite anterior e a alta foi adiada. Com isso, a família decidiu transferi-lo de hospital para que possam ter mais apoio da família na cidade deles. Depois de mais alguns dias internado, ele recebeu alta no dia 19 de setembro.