Quando José Roberto Burnier volta para a TV após o infarto?

O apresentador da Globo José Roberto Burnier surge com sorrisão no rosto ao anunciar novidade depois de sofrer um infarto e passar por cirurgia

O apresentador José Roberto Burnier, que comanda o telejornal SPTV2, da Globo, celebrou uma boa notícia nesta sexta-feira, 12. Por meio das redes sociais, ele contou que já tem data para voltar ao trabalho após ficar afastado por causa de sua saúde.

No final de dezembro de 2023, ele sofreu um infarto após um dia de trabalho na Globo e precisou realizar uma cirurgia. Agora, o jornalista contou que está bem e poderá voltar ao trabalho na segunda-feira, 15.

“Primeira revisão com o Dr. Roberto Kalil. Tudo evoluindo muito bem. Liberado para voltar ao trabalho na segunda-feira, dia 15. Vida que segue”, disse ele na legenda de uma foto com sorrisão no rosto e ao lado do seu médico.

++ José Roberto Burnier é casado há mais de 35 anos e tem duas filhas; conheça

View this post on Instagram A post shared by José Roberto Burnier (@jr.burnier)

O que José Roberto Burnier falou sobre o infarto?

O jornalista José Roberto Burnier foi internado às pressas ao chegar no hospital e ser diagnosticado com infarto. Ele passou por uma cirurgia para a colocação de stent e se recuperou bem.

"Fui para o Sírio [Libanês] dirigindo, eu não sabia que estava infartando, e o [médico Roberto] Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração", disse ele ao F5, da 'Folha de S. Paulo.

Ele também tranquilizou os fãs e afirmou que está se recuperando. "Ganhei um stent, um balãozinho e uma nova vida. Estou bem, graças a Deus", afirma.

No dia 5 de janeiro, o jornalista apareceu em uma selfie do lado de fora do hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Mesmo com a máscara de proteção, foi possível notar que o jornalista dava um sorrisão. Ele ainda fez um gesto de paz com as mãos para mostrar que já estava melhor após o susto.

Na legenda, Burnier compartilhou a novidade e agradeceu a equipe do hospital: “Alta! Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês”, disse o jornalista, que também prestou uma homenagem à família: “Aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia”, ele se declarou à esposa e às filhas. “Vida que segue!”, finalizou o âncora.