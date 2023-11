Padre Reginaldo Manzotti é internado após complicações

Equipe do padre Reginaldo Manzotti revela o que aconteceu com ele para ter sido internado novamente após passar por cirurgia

O padre Reginaldo Manzotti está internado novamente. Ele foi hospitalizado nesta semana ao sofrer complicações após uma cirurgia que realizou no final de outubro e fortes dores na coluna.

De acordo com a equipe dele, o padre ficará internado em repouso absoluto e ainda não tem previsão de alta.

Nas redes sociais, o padre contou que está se recuperando. "Como vocês têm acompanhado, tive complicações após a cirurgia, mas graças a Deus e as orações de todos, estou me recuperando lentamente. Finalmente descobriram a causa de tanta dor e a atual equipe médica que me atende recomendou que eu permaneça internado e depois siga com repouso prolongado. Por isso, estarei ausente por mais algum tempo. Agradeço todas as orações e peço que continuem a rezar por mim. Que Nossa Senhora do Carmo os proteja e Deus os abençoe", disse ele.

Jornalista da TV Canção Nova morre aos 38 anos

Uma jornalista da TV Canção Nova, que é dedicada aos católicos, faleceu aos 38 anos. Elaine Santos morreu enquanto estava grávida de 23 semanas do seu segundo filho. A causa da morte dela foi informada em um comunicado oficial da emissora de TV Canção Nova, na qual ela trabalhou por 15 anos.

A profissional faleceu em decorrência da insuficiência respiratória. Elaine foi internada na segunda-feira, 20, e seu quadro de saúde se agravou rapidamente e ela não resistiu. O bebê que ela estava também faleceu antes do nascimento.

Segundo a TV Vanguarda, afiliada da Globo, a jornalista teve pneumonia e infecção generalizada, que evoluíram para a insuficiência respiratória."Hoje Elaine completou o bom combate e deixou uma lacuna imensa em nossas vidas e em nossa redação. Há 15 anos ela exercia sua profissão de jornalista na Canção Nova e, com muito comprometimento e sempre com um sorriso no rosto cativou a todos que conviveram com ela", informou a TV Canção Nova.

Elaine Santos deixou o marido e um filho de 1 ano e 8 meses.