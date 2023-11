Qual foi a causa da morte da jornalista grávida da TV Canção Nova?

Jornalista grávida de 38 anos faleceu nesta terça-feira, 21, e o bebê também não resistiu

A jornalista Elaine Santos, de 38 anos, faleceu nesta terça-feira, 21, e estava grávida de 23 semanas do seu segundo filho. A causa da morte dela foi informada em um comunicado oficial da emissora de TV Canção Nova, na qual ela trabalhou por 15 anos.

A profissional faleceu em decorrência da insuficiência respiratória. Elaine foi internada na segunda-feira, 20, e seu quadro de saúde se agravou rapidamente e ela não resistiu. O bebê que ela estava também faleceu antes do nascimento.

Segundo a TV Vanguarda, afiliada da Globo, a jornalista teve pneumonia e infecção generalizada, que evoluíram para a insuficiência respiratória.

"Hoje Elaine completou o bom combate e deixou uma lacuna imensa em nossas vidas e em nossa redação. Há 15 anos ela exercia sua profissão de jornalista na Canção Nova e, com muito comprometimento e sempre com um sorriso no rosto cativou a todos que conviveram com ela", informou a TV Canção Nova.

Elaine Santos deixou o marido e um filho de 1 ano e 8 meses.

Quem foi Elaine Cristina Santos?

A profissional era jornalista da Canção Nova, emissora voltada para o público católico. Atualmente, ela apresentava o Canção Nova Notícias, exibido diariamente pelo canal. Ela era muito querida pelo público e conhecida pela discrição.

A jornalista atuava na mesma empresa há mais de 15 anos e morava em Cachoeira Paulista, cidade no interior de São Paulo onde fica a sede da emissora. Em um dos textos publicados em suas redes sociais, ela se dizia uma "repórter apaixonada pela vida e por contar histórias".

Nas redes sociais, ela mostrava fotos dos bastidores do seu trabalho e também momentos em família e da espera pelo nascimento do segundo filho.

