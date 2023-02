O que aconteceu com o vocalista do Ara Ketu? Cantor perdeu 40 kg; saiba o motivo

Dan Miranda, vocalista do Ara Ketu, passou por jornada intensa para perder 40 kg

A banda Ara Ketu, nome de peso do axé music no Brasil, chega para o Carnaval de 2023 com uma grande transformação. O vocalista do grupo, Dan Miranda, está com uma aparência completamente nova. Ele emagreceu 40 quilos em menos de um ano, e o motivo não foi por estética. A mudança, que aconteceu ano passado, foi motivada por casos na família de hipertensão, diabetes e cardiopatia. Desde então, o cantor decidiu colocar a saúde em primeiro lugar e passou por uma jornada intensa até chegar no resultado que tem hoje.

Ele contou em entrevista ao É de Casa, programa da Globo, que percebeu que engordou muito em um período . Ao ir ao médico, ele recebeu a recomendação para fazer uma cirurgia bariátrica, não pela questão estética, mas pela saúde do cantor. Dan Miranda já havia tentado reduzir a ingestão calórica na alimentação, mas contou que se sentia muito fraco, com ânsia e tontura, por conta de uma descompensação hormonal. Ele também explicou que não teria o resultado que teve com a cirurgia se permanecesse apenas na dieta: "Podia ficar um ano sem comer que emagrecia três quilos e não conseguia emagrecer mais".

O vocalista afirmou que antes de decidir fazer a cirurgia, ele precisou transformar seu jeito de pensar e agir na alimentação, nas atividades físicas e na saúde, precisando, até mesmo, de acompanhamento psicológico. "Antes de mudar o tamanho do estômago, tem que mudar a cabeça, então, tem que ter acompanhamento psicológico e mudar hábitos. Eu sigo fazendo minha dieta, meus exercícios, correndo, nadando, pegando peso na academia, mesmo nas viagens. Se alguém tiver essa necessidade [de perder grande quantidade de peso], eu aconselho a fazer. Mas a cirurgia não é milagrosa.", explicou ele em entrevista ao G1. Até hoje, o artista permanece no tratamento para manter a saúde em dia, buscando preservar o resultado que conseguiu a partir da cirurgia e de muito esforço físico e mental.