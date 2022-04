Carnaval 2022: Saiba os horários dos desfiles das escolas de samba de São Paulo

Grupo Especial de São Paulo desfila neste fim de semana no Sambódromo do Anhembi

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 12h01

A espera para o Carnaval 2022 finalmente está chegando ao fim! Neste fim de semana, as escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro vão desfilar e encantar os sambódromos.

O Grupo Especial de São Paulo vai passar pelo Sambódromo do Anhembi nos dias 22 e 23 de abril e ao todos são 14 escolas de samba.

Conforme divulgado pela Liga-SP, a Acadêmicos do Tucuruvi vai abrir o Carnaval em São Paulo, se apresentando às 22h30. Em seguida, Colorado do Brás às 23h35. Mancha Verde 00h40, Tom Maior 1h45, Unidos de Vila Maria às 2h50, Acadêmicos do Tatuapé 3h55 e por último, 5h, a Dragões da Real fecha o primeiro dia de desfiles em São Paulo.

No dia 23, os desfiles em São Paulo continuam, e Vai-Vai é a primeira da noite, às 22h30. Gaviões da Fiel vem em seguida, às 23h35, Mocidade Alegre 00h40, e a campeã do Carnaval 2022, Águia de Ouro 1h45. Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro e Império de Casa Verde fecham o último dia de desfiles na capital paulista.

Veja os preparativos para o desfile de Carnaval 2022:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sociedade Rosas de Ouro (@rosasdeouro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaviões da Fiel (@gavioesoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TOM MAIOR (@grestommaior)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Escola de Samba Vai-Vai (@vaivaioficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Sorriso (@igor_sorriso)