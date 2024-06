Nutricionista faz alerta sobre peso a homens acima de 50 anos; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Sabrina Theil explica as consequências do excesso de peso em homens acima dos 50 anos

Perder peso depois dos 50 anos é um assunto bastante recorrente entre as mulheres, pois se torna uma missão árdua, cheia de obstáculos, para a maioria delas. Isso ocorre devido a diversas mudanças fisiológicas, hormonais e metabólicas que acontecem com o envelhecimento. E para os homens? Também é algo extremamente trabalhoso? Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Sabrina Theil explica como funciona “a balança” na saúde masculina.

De acordo com a especialista, o processo de envelhecimento acarreta alterações hormonais que impactam no ganho de peso. “Enquanto nas mulheres ocorre a redução nos níveis de estrogênio, o que pode levar ao ganho de peso, especialmente na região abdominal; nos homens ocorre a queda nos níveis de testosterona, que pode contribuir para a perda de massa muscular e ganho de gordura”, informa.

A testosterona é um hormônio crucial para muitos aspectos da saúde masculina. A redução de seus níveis, que pode ocorrer naturalmente com o envelhecimento ou devido a condições médicas, pode ter diversos impactos negativos.

“Na saúde sexual, diminuindo a libido e o desejo sexual, disfunção erétil e redução de fertilidade; na energia e humor, aumentando a fadiga e a queda significativa nos níveis de energia; nas alterações de humor, incluindo irritabilidade, depressão e ansiedade; na função cognitiva, dificultando a concentração e memória; e na composição corporal, ou seja, perda de massa muscular, aumento de gordura corporal, especialmente gordura abdominal e redução da densidade óssea, que pode aumentar o risco de osteoporose e fraturas”, diz Sabrina.

Para lidar com a redução da testosterona e seus efeitos, algumas abordagens podem ser consideradas. Entre elas, exercício regular: tanto de resistência como treinamento de força podem ajudar a aumentar os níveis de testosterona e melhorar a composição corporal.

“Também na dieta balanceada. Invista em alimentos ricos em zinco como carne vermelha, frutos do mar, nozes e semente; ricos em magnésio, vegetais verde escuros, lentilha, feijões; gorduras saudáveis, carboidratos complexos e antioxidantes, que podem ajudar a aumentar os níveis de testosterona. Assim como alguns suplementos como Tribulus Terrestris, Feno-Grego, Saw Palmeto”, explica a nutricionista.

“Além disso, é importante ter um sono adequado. Garantir uma boa qualidade de sono é essencial para a produção de testosterona. Hidratação adequada também é muito importante. Beber 35ml por quilo de peso corporal é o ideal para o funcionamento do organismo”, emenda a especialista.

Sabrina ainda ressalta o gerenciamento do estresse. “O aumento de cortisol pode suprimir a produção de testosterona, por isso é importante utilizar de técnicas para redução do estresse, como meditação, yoga e exercícios de respiração e atividade física”, fala.

Terapia de reposição de testosterona (TRT) também é uma dica: “Para alguns homens, especialmente aqueles com níveis significativamente baixos de testosterona, a TRT pode ser uma opção. Alguns fatores causados pela redução da testosterona tornam mais difícil a perda de peso após os 50 anos, como a desaceleração do metabolismo, fazendo que o corpo queime calorias mais lentamente”.

“A redução da massa muscular contribui ainda mais para um metabolismo lento; e o tipo de estilo de vida, pois as pessoas podem se tornar menos ativas devido a dores, condições crônicas ou falta de motivação. Além disso, responsabilidades familiares e profissionais podem limitar o tempo disponível para exercícios físicos”, emenda.

As consequências do excesso de peso em homens acima de 50 anos são muitas: Aumento de risco cardiovasculares, resistência insulínica e risco de diabetes tipo 2, dores nas articulações e desenvolvimento de doenças articulares e apneia do sono. “Perder peso após os 50 anos pode ser desafiador devido a mudanças metabólicas, hormonais e no estilo de vida”, salienta a nutricionista.

“No entanto, com uma abordagem equilibrada envolvendo alimentação saudável, exercício físico regular, hidratação adequada, sono de qualidade e gerenciamento do estresse, é possível alcançar e manter um peso saudável. Para homens, entender os desafios específicos da redução dos níveis de testosterona e as consequências do excesso de peso é crucial buscar abordagens integrativas para promover uma saúde ótima e qualidade de vida nessa fase da vida”, finaliza.

Sabrina Theil - Nutricionista clínica, CEO da Clínica Doutora Fit, pós-graduada em Nutrição Funcional, Estética e Fitoterapia; Formação em Health Coach pelo IIN (New York), além de cursos na área de comportamento humano e Neurosciencia; Especialista em emagrecimento, prevenção de envelhecimento e qualidade de vida; Formação acadêmica pela IBMR, pós-graduação em Nutrição Funcional pela VP, Nutrição Estética pela IPGS e Fitoterapia pela Estácio de Sá.