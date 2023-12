Mulher de Zé Neto atualiza estado do cantor e pede orações: “Dói na carne”

Esposa de Zé Neto, Natália Toscano revela novos detalhes do quadro do marido e das demais pessoas envolvidas em grave acidente

Esposa do sertanejo Zé Neto, Natália Toscano reapareceu em suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre o estado de saúde do marido, que sofreu um grave acidente de carro na noite da última terça-feira, 5. Além de revelar mais informações sobre a situação do cantor e dos demais envolvidos na colisão, a influenciadora pediu orações para agradecer o livramento.

Através do stories em seu perfil no Instagram, Natália contou que deixou o hospital para reencontrar seus filhos com o cantor, José, de 6 anos, Angelina, de 3: “Estou passando por aqui para agradecer primeiro a Deus, por mais um livramento, por cuidar, por zelar por minha família, por se fazer tão presente em nossas vidas”, iniciou o vídeo.

Antes de revelar o quadro do marido, Natália também agradeceu a todos os seguidores que enviaram mensagens e oraram por sua família: “Quero agradecer cada um de vocês que se preocuparam, que oraram, que mandaram mensagens, que de alguma forma intercederam para que nada de ruim acontecesse”, disse a influenciadora.

“O Zé está bem, está estável. Fiquei até agora com ele, passei a noite. Na verdade, eu fiz os primeiros socorros, eu que socorri no local, mas deu tudo certo, agora ele está em observação. Foram fraturadas as três costelas e o corte do braço. De resto, foi tudo descartado, não tem nada na cabeça, crânio ou pescoço, nada de grave”, ela celebrou a boa notícia.

A influenciadora explicou que o marido continuará internado por conta das dores intensas: “Ele vai ficar no hospital mais um pouco. Ele vai ficar para observação, para tomar medicamento na veia, né? Ele tá com bastante dor, mas é a dor da pancada, do capotamento, dói na carne mesmo, onde pega o cinto e tudo mais”, ela revelou.

Por fim, Natália celebrou mais uma vez o livramento em sua família e convidou os seguidores a rezarem como forma de agradecimento: “Ele está super bem, está grato a Deus, super consciente, logo mais ele aparece. Queria aproveitar que eu estou aqui para fazer um convite, vamos fazer uma oração juntos?”, iniciou a oração.

Esposa de Zé Neto, Natália Toscano revela novos detalhes do quadro do marido - Reprodução/Instagram

“Eu quero agradecer por mais um dia e mais uma oportunidade, quero agradecer a todo livramento da minha família, do meu marido, de todas as famílias que estiveram envolvidas, estão todos bem. Hoje eu só tenho gratidão, coloco meu joelho no chão para agradecer”, Natália concluiu revelando o estado dos demais envolvidos no acidente.

Motivo do acidente de Zé Neto foi revelado por produtor:

Os detalhes sobre o acidente de carro do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, estão sendo revelados . Agora, o produtor executivo Genilson Farias, que trabalha com o artista, revelou o que causou o acidente. Ele contou que o artista tentou desviar de um animal na pista, mas acabou batendo em outros veículos.

"Segundo um relato do próprio Zé, ele teve que desviar de um animal que tinha na pista. Para não colidir com o ciclista que vinha na própria via dele, ele teve que jogar para o outro lado e, infelizmente, ele colidiu com os outros veículos”, disse o produtor, que também revelou mais detalhes sobre o real estado dos demais envolvidos.