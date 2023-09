Motorista que atropelou Kayky Brito revela que quer fazer doação após vaquinha

Motorista Diones da Silva se pronuncia sobre o valor que arrecadou em uma vaquinha online e o desejo de fazer boa ação

O motorista de aplicativo Diones da Silva, que foi quem atropelou o ator Kayky Brito na semana passada, se pronunciou sobre o valor arrecadado na vaquinha online que fez para providenciar o conserto do seu carro. Neste final de semana, ele contou que é grato pela quantia arrecada e pretende usar uma parte do valor para doar para instituições de caridade.

“Deus já me deu o que eu precisava para poder recomeçar a minha vida. Então, o que passou disso, o que vai passar, quero transbordar na vida das outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração”, afirmou ele.

Além disso, ele contou que está cuidando de sua saúde mental para voltar a trabalhar em breve. "Preciso me cuidar, estou abalado com tudo o que aconteceu, e estou esperançoso com a recuperação do Kayky. O que transbordou na minha vida, vou transbordar na vida de alguém. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos. Preciso me cuidar para ficar bem e voltar a trabalhar para cuidar da minha família”, afirmou ele.

Vale lembrar que a polícia do Rio de Janeiro está com a investigação aberta para entender o acidente. O motorista disse em seu depoimento que estava dentro da velocidade da via e que Kayky apareceu correndo e de repente. Ele tentou desviar, mas não conseguiu e colidiu com o ator. No momento do acidente, ele estava com uma passageira no carro, que também prestou depoimento e informou que o carro não estava em alta velocidade.

Recentemente, a família de Kayky Brito agradeceu pelo motorista ter prestado socorro após o acidente. "Gostaríamos de expressar os nossos mais sinceros agradecimentos a todas as manifestações de carinho que temos recebido. Essa corrente de amor e de boas energias reforçam a nossa fé todos os dias. Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos! Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kayky, com muita fé, amor e gratidão”, afirmaram.

View this post on Instagram A post shared by Diones Da Silva (@dionezcoelho23)

Qual é o estado de saúde do ator Kayky Brito?

O Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, emitiu um novo boletim médico neste sábado, 9, sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito. O documento informou que o artista segue sedado.

"O Hospital Copa D’Or Informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h", informaram. Antes disso, o hospital informou que ele teve uma resposta satisfatória ao tratamento.