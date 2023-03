Klara Castanho se emociona ao falar da importância dos pais em sua saúde mental: "Cruciais em minha vida"

Klara Castanho se emocionou ao falar da importância de seus pais em sua saúde mental ao longo de sua carreira

Klara Castanho (22) se emocionou ao falar da importância de seus pais em sua saúde mental ao longo da carreira.

"Eu falo dos meus pais com muito amor porque vocês sabem o quanto eu sou ligada a minha família e o quanto eles são cruciais na minha vida", contou. A atriz afirmou ainda que têm sorte de como os pais guiaram a vida profissional e pessoal dela.

"Tive muita sorte de como meus pais conduziram a minha vida, sendo exposta, sendo pública, tendo escolhido a carreira que escolhi e, mesmo assim, tendo conseguido preservar grande parte da minha vida. Fez com que no fundo, ainda tenha muito da minha saúde mental", relatou Klara.

Klara Castanho diz: "Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida"

Klara Castanho fez a sua primeira aparição pública na TV depois de tudo o que aconteceu em sua vida no ano de 2022 e falou sobre como foi lidar com a exposição de uma fase difícil e íntima.

No ano passado, ela escreveu uma carta aberta nas redes sociais para colocar um ponto final nos rumores sobre sua intimidade.

Ela confirmou que foi vítima de estupro, engravidou e entregou a criança para a adoção. A artista recebeu uma onda de carinho na época e agora se pronunciou sobre a repercussão do assunto.

“Foi um período de recolhimento voluntário. Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que poderia, conseguiria e consigo falar. Eu quero, antes de mais nada, abrir falando sobre isso porque eu sei que é um assunto latente, eu sei que é um assunto que, por ser a minha primeira vez publicamente, é o que as pessoas querem saber e estão em busca. Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na história, que são a minha família. Eu tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento. As pessoas foram muito gentis comigo. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa e uma equipe que me defende. Eu recebo mensagens de muito carinho. Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão”, completou.