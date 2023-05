Khloe Kardashian mostra corte no rosto após cirurgia

Khloe Kardashian impressiona ao exibir como ficou o corte em seu rosto após passar por cirurgia na bochecha

A socialite Khloe Kardashian surpreendeu ao mostrar uma imagem do corte que ficou em sua pele do rosto após passar por uma cirurgia. Durante um episódio do reality show The Kardashians, do Hulu, ela contou que realizou um procedimento cirúrgico para retirar um melanoma e ficou com uma cicatriz na região da bochecha.

A imagem do corte com as suturas foi revelada no vídeo e ela ainda desabafou sobre o ocorrido. “O melanoma é mortal. Isso foi muito mais sério do que eu esperava”, contou ela.

A cirurgia aconteceu no final de 2022, quando ela surgiu com um curativo no rosto e explicou o ocorrido. “Eu vi inúmeras histórias circulando sobre o curativo em constante evolução no meu rosto, com alguns de vocês se perguntando por que estou usando ele nas últimas semanas. Depois de notar uma pequena protuberância no meu rosto e presumir que era algo tão pequeno quanto uma espinha, decidi fazer uma biópsia sete meses depois de perceber que não estava diminuindo”, disse ela, e completou: “Alguns dias depois, me disseram que eu precisava fazer uma operação imediata para remover um tumor do meu rosto”.

Inclusive, ela contou que não foi a primeira vez que ela teve um melanoma. Na adolescência, ela retirou uma verruga cancerosa das costas. “Aos 19 anos, eu tinha melanoma nas costas e fiz uma cirurgia para removê-lo também, sou predisposta a melanomas. Mesmo aqueles que não são, devemos verificar o tempo todo. Eu sou alguém que usa protetor solar todos os dias, religiosamente, então ninguém está isento dessas coisas. Por favor, levem isso a sério e façam auto-exames regulares, bem como seus exames anuais”, disse ela.