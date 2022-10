Judi Dench não consegue mais cortar a própria comida e revela o motivo

Judi Dench surpreende ao revelar problema em sua visão e se recusa a se aposentar

Judi Dench (87), uma das maiores atrizes inglesas de todos os tempos, revelou que não consegue mais ler devido ao avanço de uma degradação nos olhos. Ela sofre de Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), que é uma condição comum que afeta a parte média da visão e pode começar a afetar pessoas na faixa dos 50 e 60 anos. Não causa cegueira completa, mas pode dificultar atividades como ler e reconhecer rostos.

A estrela admitiu que luta para enxergar e precisou encontrar maneiras de contornar isso. Mas, mesmo com tudo isso, não tem planos de se aposentar tão cedo. “Não quero me aposentar mas não estou fazendo muita coisa no momento porque não consigo enxergar”, disse a atriz vencedora do Oscar por 'Shakespeare Apaixonado' e da franquia '007' ao programa de entrevistas do jornalista Louis Theroux (52). “É ruim o suficiente para me deixar bastante confusa.”

Aprendendo a viver com a pouca visão

Dench também afirmou que está aprendendo a viver com a pouca visão. “Eu tenho que me forçar a uma nova maneira de trabalhar. Tenho uma memória fotográfica, então, se uma pessoa me diz, ‘esta é a sua fala’, eu consigo memorizar e tenho muitas pessoas que podem me ajudar. Vou me adaptar, sei que vou", tranquilizou.