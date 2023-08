Irmã de Céline Dion fala sobre o estado de saúde da cantora: "Esperança é importante"

Diagnosticada em 2022, Céline Dion sofre de uma doença neurológica rara que lhe impediu de sair em turnê mundial

Desde 2022, a cantora Céline Dion vem lutando contra doença neurológica rara. A intérprete de My Heart Will Go On sofre de Síndrome de Stiff-person, ou Síndrome de Pessoa Rígida (SPR), que afeta o sistema nervoso, tensionando e causando rigidez nos músculos, além de espasmos dolorosos.

Nesta sexta-feira, 4, a irmã de Céline, Claudette Dion, veio a público dar atualizações sobre o estado de saúde da artista. Em conversa com o diário canadense Le Journal de Montreal, ela afirmou que a cantora não mostrou respostas ao tratamento indicado pelos especialistas.

"Não achamos nenhum remédio que funcione, mas ter esperança é importante", disse Claudette. Ela também afirmou que Céline está sob os cuidados de sua outra irmã, Linda, além de estar sendo acompanhada pelos "maiores pesquisadores desta doença rara". Isso traz para a família a esperança em sua plena recuperação.

"Ela é disciplinada em todas as áreas de sua vida", complementou a irmã. Vale lembrar que quando o diagnóstico da doença foi revelado ao público, Céline Dion cancelou oito shows que faria no Hemisfério Norte e adiou a apresentações de 2023 para 2024. Contudo, Claudette acredita que a estrela deveria focar em sua saúde.

"Eu, honestamente, penso que ela precisa sobretudo descansar. Ela sempre vai além em suas performances, sempre tenta ser a melhor", declarou. Na época do cancelamento da turnê, Céline se pronunciou sobre seu estado de saúde.

"Tem sido bem difícil para mim enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que estou passando... Me machuca dizer a vocês que não estarei pronta para reiniciar a minha turnê europeia", escreveu a cantora na declaração.

O que é a Síndrome da Pessoa Rígida?

A Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), doença de Céline Dion, afeta o sistema nervoso central, mas possui também manifestações neuromusculares. A condição é progressiva e afeta principalmente o tronco e o abdômen, com rigidez e espasmos nestas regiões, afetando também, em menor grau, membros inferiores e superiores.

Além de medicamentos para aliviar as dores, a doença também exige fisioterapia e cuidados médicos como o repouso. Segundo a reumatologista Lúcia Buffulin, a condição, geralmente autoimune, é de difícil diagnóstico.

"É uma patologia de dificílimo diagnóstico e acompanhamento e que se tem muita pouca experiência sobre o assunto, mas que causa uma situação bastante dolorosa, com muitas cãimbras e uma sensação de fadiga enorme, que exige um acompanhamento metabólico", explicou a médica.

Segundo a especialista, por meio da eletroneurobiografia, é possível identificar os espasmos e a rigidez da lesão dos grupos musculares para então realizar o tratamento. "É indicada fisioterapia adequada para manter o tônus e evitar o enrijecimento máximo", ressaltou a profissional. Ela explicou que além da fisioterapia convencional, são indicados procedimentos com laser e ondas de choque.