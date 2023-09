Internado, Regis Danese deixa a UTI e vai para o quarto de hospital

Regis Danese está internado em hospital de Uberlândia após ser transferido

O cantor gospel Regis Danese segue internado em um hospital de Uberlândia, em Minas Gerais, em tratamento. Nesta terça-feira, 12, o Hospital UMC informou que o paciente foi transferido da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o quarto da unidade e segue em processo de reabilitação.

Vale lembrar que o artista chegou em Minas Gerais na sexta-feira, 7, após ser transferido de um hospital em Goiânia, onde estava desde que sofreu um acidente de carro no final de agosto.

No final de semana, a esposa dele, Kelly Danese, falou sobre qual foi o diagnóstico mais recente do cantor, que fez com que ele continuasse internado em observação. De acordo com ela, o cantor foi diagnosticado com íleo metabólico e precisa de cuidados intensivos. “Ele está passando por um processo de íleo metabólico, muita água acumulada que necessita tirar pela sonda, mas está na UTI pelos cuidados intensos. Mas passa bem, está um pouco ansioso, doido para ir para casa”, disse ela.

Então, a esposa do artista ainda explicou o motivo para a família ter parado de postar informações sobre o cantor no hospital. "Nos reservamos um pouco pois o momento é exaustivo e mexe com o emocional, mas continuamos firmes em Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Agradecemos o carinho de todos e continuem orando”, declarou.

O que aconteceu com Regis Danese?

O cantor gospel Regis Danese sofreu um grave acidente de carro enquanto estava a caminho de um show em Ceres, Goiás, junto com seu irmão. Ele se distraiu ao volante e colidiu o carro contra um caminhão que vinha na pista contrária. O carro dele ficou destruído e a porta do lado do motorista foi arrancada no impacto.

Ele estava consciente após o acidente e chegou a fazer um vídeo para as redes sociais enquanto era resgatado para tranquilizar os fãs. Durante todo o período internado, ele se comunicou com os fãs pela internet.

Inclusive, o cantor tinha previsão de alta para a primeira semana de setembro, mas passou mal na noite anterior e a alta foi adiada. Com isso, a família decidiu transferi-lo de hospital para que possam ter mais apoio da família na cidade deles.