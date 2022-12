Internada, Mamma Bruschetta passou por nova cirurgia

Mamma Bruschetta precisou passar por nova cirurgia de emergência neste domingo de Natal

A apresentadora Mamma Bruschetta está internada desde a semana passada por causa de uma cirurgia em uma hérnia que perfurou seu intestino. Neste domingo, 25, ela precisou passar por uma nova cirurgia de emergência. De acordo com o colunista Fefito, do site UOL, a artista foi operada por causa do rompimento de alguns pontos da cirurgia anterior.

O colunista informou que Mamma teve hemorragia interna e os médicos precisaram levá-la para a cirurgia para cauterizar o sangramento. Agora, ela está bem e em repouso absoluto para se recuperar.

Mamma Bruschetta fala sobre a cirurgia da semana passada

Pouco depois de ser operada às pressas na semana passada, a apresentadora Mamma Bruschetta (73) falou pela primeira vez sobre a cirurgia de emergência no abdômen. Ela foi diagnosticada com uma hérnia umbilical que perfurou o intestino e precisou ser operada na madrugada desta sexta-feira, 23, em um hospital de São Paulo.

Ela contou que acreditou que era algo mais simples. “Vi que o negócio estava feio para o meu lado. Vou ter que passar o Natal em jejum, sem peru. Estou bem cuidada, cercada por ótimos médicos e enfermeiros. Não posso nem tossir direito por causa da cirurgia”, disse ela ao colunista Fefito.

Ela está de férias do programa Melhor da Tarde, da Band, e deverá voltar à gravar a atração em fevereiro.