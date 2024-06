Gisele Bündchen revela quais são as ervas que usa na sua dieta: ‘Dar um Up’

Gisele Bündchen também compartilhou em suas redes socias especiarias que incluiu na alimentação e falou dos seus benefícios nesta terça-feira, 11

Nesta terça-feira, 11, Gisele Bündchen compartilhou alguns segredos da sua dieta. Em um post no Instagram, a supermodelo brasileira falou que sentiu uma grande mudança em sua vida ao acrescentar algumas ervas e especiarias na sua alimentação.

"A comida é uma das ferramentas mais poderosas de que dispomos para ajudar dar um up no nosso sistema imunológico. Eu realmente acredito no antigo ditado: 'Deixe o alimento ser o seu remédio', pois senti uma grande diferença em minha vida quando comecei a fazer melhores escolhas alimentares", declarou a gaúcha.

Adepta de um estilo de vida saudável, a top model acrescentou: "Quando comemos alimentos vivos (e não processados), seus nutrientes e vitaminas nos mantêm mais saudáveis. Queria compartilhar com vocês alguns dos benefícios das minhas ervas e especiarias favoritas". No post, ela listou os seguintes alimentos e explicou seus benefícios:

Gengibre: Ajuda na digestão, anti-inflamatório;

Salsa: Contém antioxidantes e promove bom hálito;

Alecrim: Estimula o sistema imunológico, melhora a digestão;

Cúrcuma: Bom para o coração, anti-inflamatório;

Manjericão: Bom para o coração, antioxidante, antibacteriano;

Pimenta-preta: Ajuda na absorção de nutrientes;

Coentro: (As folhas) de coentro podem ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue e é bom para desintoxicação;

Orégano: Antimicrobiano, antioxidante;

Canela: Melhora circulação.

Vale lembrar que recentemente Gisele lançou recentemente o livro Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma, que tem como objetivo estimular um estilo de vida mais saudável, conta com insights sobre como tornar as refeições mais nutritivas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Gisele Bündchen surpreende ao revelar por que não faz dietas

Gisele Bündchen deu uma passadinha em sua terra natal para promover seu novo livro de receitas. Durante a viagem, a loira concedeu uma entrevista ao Fantástico e um um trecho voltou a chamar atenção nas redes sociais. Isso porque ela revelou sua descrença em dietas e contou seus segredos para manter o corpo de supermodelo.

Em uma conversa sincera com Renata Capucci, Gisele relembrou que tinha péssimos hábitos alimentares no começo da carreira e, inclusive, lutava contra vícios. Veja detalhes!