Geovanna Tominaga passa por cirurgia para remover tumor

Ex-apresentadora do Vídeo Show, Geovanna Tominaga revela cirurgia para removar tumor benigno e conta sobre a recuperação

A jornalista Geovanna Tominaga, que é ex-apresentadora do Vídeo Show e da TV Globinho, contou que precisou realizar uma cirurgia há poucos dias por causa de um tumor benigno, chamado de adenoma de paratireoide. Ela contou que o tumor é silencioso e só foi descoberto durante os exames de rotina dela.

A estrela fez uma operação por meio da tecnologia com robôs para não ficar com uma cicatriz no pescoço. "Hoje completo uma semana de pós-operatório com sucesso! “Adenoma de paratireoide”, você já ouviu falar? Era benigno!!!! Ufa… Mas pode causar complicações precoces na saúde, como a osteoporose. A “paratireoidite” é silenciosa! Normalmente, só é descoberta após alguma intercorrência ou acidente bobo como quebrar um osso descendo do ônibus!", disse ela.

E completou sobre como foi o seu diagnóstico. "Eu descobri a minha em exames de rotina acompanhando o PTH e cálcio altos. Notaram@que não tem corte na minha garganta? Eu fiz a cirurgia por robô que acessa a região da tireóide por dentro dos lábios! A recuperação é chatinha mas é mais rápida do que a tradicional e tem a vantagem de não deixar cicatriz :) (Tomei sorvete a semana inteira!!!!) Agora, inicio o tratamento de reposição do cálcio… Portanto, #ficaadica Faça exames de rotina! Aproveita que o ano tá começando e agende um checkup com o seu médico!!!", afirmou.

Atualmente, Geovanna Tominaga atua como celebrante de casamentos e colunista de maternidade.