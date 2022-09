Fundadores da Carbone.CC falam da luta contra doping no ciclismo

Combinando crítica com ironia, a Carbone.CC motiva sua alcunha no seu líder, para evidenciar suas preocupações éticas e o efeito negativo do doping, usando-se como uma plataforma proativa de educação, conscientização e luta contra em qualquer modalidade.

"Todos nós sabemos que o doping é uma realidade e o que é mais triste, é que isso acontece, inclusive, no amador. A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) já admite que acontece muito mais no amador do que no profissional. Qualquer tipo é errado. No profissional, existe uma grande ação das agências para tentar diminuir o uso de substâncias ilícitas, mas no amador, não vemos nenhum tipo de ação acontecendo, muito pelo contrário. E é por isso que estamos aqui”, cita Martellota.