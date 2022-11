Filha do cantor Leandro revela susto com acidente doméstico

Filha do cantor Leandro, Lyandra Costa se machuca em acidente dentro de casa: 'Fraturou o osso'

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 13h56

A médica Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, surpreendeu os fãs ao mostrar a sua calça jeans suja de sangue após um acidente doméstico. Ela contou que a porta de um armário caiu em cima dela e machucou o seu dedo.

A jovem sofreu uma fratura no dedo e precisou ir à emergência para ser atendida. Quando já estava bem, ela contou sobre o susto da situação. "Gente, está tudo bem comigo agora. Tive uma fratura no dedo. Uma porta, daquelas de correr, eu estava tentando arrumar uma do armário e ela saiu do trilho, caiu direto na minha unha e rachou a unha no meio, fraturou o osso", disse ela nos stories do Instagram.

E completou: “Estou muito triste, doeu muito, fiquei desesperada, mas agora está tudo bem, a gente suturou. [Uma amiga] Foi me encontrar, ela é especialista em unha, e eu fiquei muito desesperada quando eu vi, foi muito feio, esmagou meu dedo. E ela deu a primeira anestesia em mim, me salvou”.

Por fim, Lyandra comentou: “Obrigada, de coração, acredito que foi até um livramento, poque o berço do José ficava bem embaixo dessa porta, e poderia ter caído a qualquer momento em cima dele, Deus me livre. Graças a Deus que foi comigo. Está doendo muito, mas é ter paciência agora".

