Filha de Maria Cândida passa por cirurgia de emergência

Maria Cândida aparece no hospital com a filha, Lara, e revela o motivo da cirurgia de urgência

A apresentadora Maria Cândida levou um susto com a saúde de sua filha, Lara, neste final de semana. Ela contou que a filha precisou passar por uma cirurgia de emergência no sábado, 21, e segue em recuperação no hospital.

Lara foi diagnosticada com apendicite e precisou ser operada. O procedimento correu bem e ela está no hospital em observação.

A notícia foi dada por Maria nos stories do Instagram. “Estou aqui no hospital com a Larinha. Ela teve uma operação de apêndice. Estou aqui desde sexta, mas ela já operou hoje e está bem. Ela já está se recuperando”, disse ela, e completou: “Lara operou de urgência, apendicite. Estamos desde ontem no hospital, mas hoje operou e está bem… Em recuperação".

Atualmente, Maria Cândida tem um quadro no programa Encontro, da Globo, sobre saúde da mulher.

Maria Cândida faz homenagem para a filha

Há poucos dias, Maria Cândida contou que sua filha, Lara, está prestes a completar 18 anos e fez uma homenagem para a herdeira ao relembrar fotos das duas juntas ao longo do crescimento da menina.

"Lara, meu amor… Em dezembro, você faz 18. Orgulho da criança, da moça, da jovem, da mulher que vc se tornou. Obrigada por você ser a minha criança grande. Obrigada por você ter me escolhido como mãe. Sei que às vezes sou mais criança que você… Mas fico feliz que você ainda dá risada das coisas nonsense que falo e faço… Espero muito que você sempre se lembre dos nossos momentos juntas, dando risada, nos sacaneando… e eu lembre de você falando ETERNAMENTE que explodi um ovo no microondas. Fato é: sua mãe cozinha muitooo mal. Eu te amo infinito. Parabéns o pelo último Dia das Crianças, minha bolinha", escreveu.