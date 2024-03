Fabiana Justus compartilha próximos passos do tratamento contra o câncer

Realizando o tratamento contra a leucemia mieloide aguda em casa após alta hospitalar, Fabiana Justus contou como serão os próximos passos

Após receber alta do hospital, Fabiana Justus segue o tratamento contra o câncer em casa, ao lado do marido e dos três filhos. Nesta segunda-feira, 4, a filha de Roberto Justus falou sobre como vai ser daqui para frente.

Ela compartilhou que irá realizar alguns exames na próxima terça-feira, 5, e, daqui a três dias, deve voltar ao hospital por mais um período. "Hoje fui na consulta e ganhei mais uns dias em casa. Amanhã vou pro hospital fazer alguns exames e volto depois que acordar! Pelo menos até quinta consigo curtir meu lar mais um pouquinho!", disse ela.

A influenciadora se declarou ao médico responsável pelo seu atendimento em uma publicação no Instagram. "Ainda não havia apresentado o meu médico, Dr. Nelson Hamerschlak. Que desde o primeiro momento, junto com sua equipe maravilhosa, me deu toda a segurança do mundo", iniciou.

"Um mundo novo, completamente desconhecido por mim e minha família, e com eles nos sentimos seguros para encarar de frente esse desafio gigante! Dr. Nelson vai comemorar 40 anos do primeiro transplante de medula. Que orgulho de uma pessoa poder transformar tantas vidas! Que bom que Deus lhe deu esse dom maravilhoso!", completou ela na legenda da publicação.

Fabiana Justus celebra 5 anos das filhas gêmeas

Fabiana Justus compartilhou no último domingo, 3, a celebração dos 5 anos das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, realizada em casa em meio ao tratamento de câncer. A filha de Roberto Justus explicou que o momento de cuidados com a saúde por conta do diagnóstico de leucemia mieloide aguda, descoberto em janeiro, requer isolamento social.

Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora aparece junto com o marido, Bruno Levi D'Ancona, e o caçula, Luigi, de seis meses, para comemorar o aniversário das gêmeas. "E ontem fizemos a festa de 5 anos das pitucas! Diferente das festas que normalmente fazemos, com vários amigos. Foi uma festa íntima apenas para nós 5", escreveu na legenda.

"Nesse momento, eu preciso ficar isolada e foi a solução que encontramos para comemorarmos juntos. Mas achei que foi ainda MAIS especial. A reação delas diz tudo! Gratidão é algo tão lindo, e eu enxergo muito isso nelas. Me emocionei do começo ao fim ontem! Memórias que ficarão para sempre no coração. Foi um sonho! Só agradeço a Deus por esses momentos inesquecíveis com os amores da minha vida!", concluiu.

Nos comentários, os seguidores repercutiram o registro em família: "Você é a melhor mãe do mundo: estou arrepiada e com os olhos cheio de lágrimas", escreveu um perfil, "Que lindo a gratidão delas", publicou outra conta, "Achei tão lindo a gratidão delas , mesmo elas podendo ter tudo são gratas por algo “simples”. Inspiração total", escreveu uma terceira.