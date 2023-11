Esposa do jogador Alex Telles revela que foi internada com bactéria

Esposa do jogador Alex Telles, Vitoria Schneider Telles revela internação ao fazer procedimento estético

A influenciadora digital Vitoria Schneider Telles, que é a esposa do jogador de futebol Alex Telles, surpreendeu seus seguidores ao contar que foi internada com uma bactéria. Ela contou que o episódio aconteceu durante uma cirurgia estética para a troca de sua prótese de silicone. Porém, ela não deu mais detalhes de quando isso aconteceu.

A revelação foi feita durante um desabafo dela sobre o estímulo para procedimento estéticos na sociedade de hoje em dia. Ela refletiu sobre a pressão estética que as mulheres sofrem. "Eu caí na real esses dias, quando fiquei internada com uma bactéria, pós-cirurgia da troca da minha prótese (tive que trocar porque a outra rompeu)", afirmou ela.

E completou: "Graças a Deus foi 'só' isso… Confesso que já fiz vários procedimentos e até brincava dizendo que de real, só o sangue agora… Achando engraçado… Qual a graça? Os médicos também, incentivando pacientes que claramente não precisam de uma intervenção cirúrgica… Mas fazem também para ter engajamento no Instagram! Até os médicos que deveriam ser as pessoas humanas e éticas com a saúde. Quando que engajamento passou a valer mais que a vida? Gente… Vamos acordar. Não existe ninguém perfeito! Tem gente que fica irreconhecível porque já perdeu a mão nos procedimentos e até no photoshop… Fica com cara de boneco de cera e nem enxerga de tão doente que está!".

Por fim, ela declarou: "Existe uma beleza aqui no Instagram e ela é inalcançável. Que aprendamos isso de uma vez por todas. Cada um tem sua beleza! Uns com mais, outros com menos, como tudo nessa vida… Cada um com suas qualidades e defeitos… Chega de comparação…".

Casamento de Alex Telles

O jogador de futebol Alex Telles, que faz parte da Seleção Brasileira de Futebol e também joga no Al-Nassr, na Arábia Saudita, se casou com a esposa, Vitoria Schneider, em cerimônia luxuosa nas Ilhas Maldivas. Os dois já são casados no civil há um ano, mas decidiram renovar os votos com uma celebração ao ar livre durante a viagem do casal.

Nas redes sociais, Vitoria mostrou as fotos do grande dia ao lado do marido. A cerimônia intimista aconteceu com vista para o mar paradisíaco da região e apenas com a presença do casal e do celebrante. A noiva usou um vestido branco simples e ele apareceu com um modelito bege. O cenário da união foi decorado com pétalas de rosas vermelhas.