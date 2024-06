Especialista faz alerta importante sobre harmonização facial: ‘Não avalie por foto’

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Fernanda Nichelle destaca que alguns profissionais têm usado artifícios para tentar ‘enganar’ o público nas redes sociais

Tão comentada nos últimos tempos e queridinha dos famosos, a harmonização facial é a aplicação de um conjunto de procedimentos para trazer mais beleza e harmonia aos traços do rosto. Na internet, há uma verdadeira febre na divulgação de fotos do antes e depois do tratamento, com a exibição de peles lindíssimas e perfeitas. Mas, em entrevista à CARAS Brasil, a médica Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética, faz um alerta importante: "Não avalie a harmonização facial por foto".

De acordo com a especialista, não é a forma mais correta. “Atualmente, nas redes sociais, vários profissionais e vários artistas têm postado fotos de “antes e depois” que nós, médicos, sabemos, que foram manipuladas. Até mesmo uma pessoa com um pouco mais de criticidade pode perceber isso. Geralmente, em alguns casos, é uma foto (do antes) sério, sem expressão nenhuma. Na foto do depois, um leve sorriso. São truques, vamos dizer assim, que profissionais usam para a foto parecer mais bonita. Na primeira foto, um pouco triste. Na segunda, um pouco mais feliz; o que pode enganar uma pessoa leiga”, ressalta.

A médica diz que existem várias peculiaridades nos homens que precisam ser respeitadas na hora de injetar os produtos no rosto. “Faço isso há 14 anos e sei que um rosto masculino é totalmente diferente de um feminino. Não podemos, por exemplo, injetar nas maçãs do rosto de um homem, pois isso daria um ar feminino. Também não podemos deixar o rosto fino; a mandíbula de um homem deve ser mais acentuada, com um ângulo mais quadrado, e o mento (queixo) mais quadrado também. Isso confere traços masculinos ao homem, enquanto traços mais delicados deixam a face feminizada”, salienta.

"O que me parece muito claro é que precisamos estar atentos à manipulação das fotos de artistas. Por exemplo, em algumas fotos, até a luz está diferente. Existe uma padronização médica para fotos fidedignas: a luz deve ser a mesma, o local deve ser o mesmo e o paciente deve estar sem maquiagem”, finaliza Fernanda.

Fernanda Nichelle - Médica, atua exclusivamente na área estética; Atualizações na Universidade de Harvard e Universidade de Michigan. CRM RS: 36.168 CRM/SP: 154.072