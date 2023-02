Em cachoeira, Grazi Massafera exibe flexibilidade com posição de yoga ousada

Grazi Massafera encantou os seguidores ao compartilhar cliques se exercitando em meio a natureza

Grazi Massafera (40) está curtindo muito suas férias! Na tarde desta quinta-feira, 2, a atriz compartilhou registros de um passeio na Cachoeira do Buracão, localizada na Bahia. No clique, a loira contempla as maravilhas da natureza e se exercita com uma posição de yoga ousada em meio ao cenário de tirar o fôlego.

Com um maiô estampado de oncinha e um short preto coladinho, Grazi se apoiou em uma pedra e esticou a perna até a altura dos braços. Na legenda, a atriz falou sobre o passeio: “Sigo colecionando bilhetes de amor que a natureza nos presenteia diariamente pelos caminhos”, escreveu sobre a beleza do lugar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Nos comentários, os elogios foram direcionados para a loira: “Essa mulher é um absurdo de bonita!”, disse um admirador. “Lindona, aproveita”, “ Vai eu esticar a perna assim perto da água, capaz de cair dentro”, brincou uma seguidora, sobre a posição ousada de Grazi. Alguns seguidores curtiram a paisagem: “A Chapada Diamantina é mágica”, disse um.

O suposto affair de Grazi, o modelo Marlon Teixeira (31), ex de Bruna Marquezine (27), que também a acompanha na viagem, surgiu na publicação e deixou alguns emojis de brilhos e diamantes nos comentários, dando força aos boatos de que estariam em clima de romance na Bahia.

Grazi Massafera curte viagem com novo affair

Segundo informações do Splash, Grazi Massafera e Marlon Teixeira estão vivendo affair. As fotos publicadas pela atriz entregaram que os dois estão juntos em viagem à Bahia, embora o casal não tenha se manifestado sobre os boatos.

Além disso, a paquera online acontece desde janeiro, com comentários de emojis pelas redes sociais. Os dois teriam se conhecido em uma ação para limpar a praia de Fernando de Noronho, no começo do ano, e desde então, vivem um romance.

Grazi estava solteira desde o início do ano passado, quando terminou o namoro com o cineasta Alexandre Machafer. Já Marlon Teixeira, também se envolveu com Bruna Marquezine e Débora Nascimento (37) no passado.