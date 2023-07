Diagnóstico sobre a mãe de Kevinho é revelado e ela recebe alta

Após desabafo do filho, mãe de Kevinho anuncia sua alta hospitalar: 'O que tinha que ser retirado já não pertence mais a mim'

A mãe do cantor Kevinho, Sueli Azevedo, já recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia. Agora, o diagnóstico sobre o problema de saúde dela foi divulgado na imprensa. De acordo com o Jornal Extra, a assessoria de imprensa do cantor informou que a mãe dele fez um procedimento cirúrgico para retirar um nódulo da mama. O procedimento foi feito em um hospital de São Paulo na segunda-feira, 17, e ela já deixou o hospital.

Nas redes sociais, Sueli mostrou uma foto com um sorriso para contar que está bem. “Hoje vou para casa curtir meus amores. O que tinha que ser retirado já não pertence mais a mim. Obrigada pelas mensagens, meus amores, vocês me fortalecem com tanto carinho”, disse ela.

Nesta semana, Kevinho comoveu seus fãs ao mostrar fotos com a mãe no hospital e contar sobre a luta dela contra um problema de saúde. “Mãe, queria dizer primeiramente que você é e sempre vai ser o meu alicerce e o que sinto por você é inexplicável! Muito obrigado por tudo que fez e faz e por ser nossa força todos os dias, saiba que vejo em você um poço de fé e esperança. É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem!”, iniciou.

“Admiro tudo em você, a sua determinação, sua garra, sem você não sei o que seria da nossa família, já vivemos momentos ruins e momentos incríveis e nunca desistimos e não vai ser agora que vamos desistir! A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita. Será mais uma luta vencida para seu histórico de vitórias, se Deus quiser e tenho certeza que ele quer! Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier, você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida!”, ele finalizou a declaração comovente.