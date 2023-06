Deborah Secco comenta diagnóstico de doença genética: “Foi uma questão”

A atriz Deborah Secco revelou ter a doença genética alopecia, que tem como sintoma a queda de cabelo

Nesta terça-feira, 20, Deborah Secco abriu o jogo sobre seu diagnóstico da doença genética alopecia, que tem como sintoma a queda de cabelo. A atriz comentou ao site Gshow sobre sua condição e como lida com a doença.

“Eu tenho alopecia androgenética, eu tenho um pouco de cabelo e um cabelo bem fininho, quase de bebê. Isso sempre foi uma questão pra mim. Com a minha profissão eu tive que pintar o cabelo, colocar megahair... E isso danifica muito o cabelo”, comentou a artista.

A estrela da novela “Segundo Sol” ainda contou sobre o tratamento: “Eu tinha falhas, eu tinha pouco cabelo, você conseguia enxergar meu couro cabeludo muito facilmente. [Após o tratamento] ele encheu muito, a qualidade do fio é outra. Eu acho transformador”.

“Eu já tingi muito o couro cabeludo, cheguei a tatuar o couro cabeludo, fiz micropigmentação, eu tinha realmente uma questão pela demanda profissional, do meu cabelo de fato não aguentar todas as transformações que eu preciso fazer profissionalmente”, comentou Deborah sobre as exigências da vida de atriz em relação ao seu cabelo.

A musa ainda comentou sobre os benefícios do tratamento: “Hoje é outra vida. Claro que tratando sempre e me dedicando assiduamente ao tratamento”.

Quem também conversou ao site sobre o assunto foi a médica de Deborah, Carla Nogueira: “Na Deborah, usamos a intradermoterapia capilar, com associação de ativos em mesclas aplicados diretamente no couro cabeludo. E o plasma, que realizamos como parte da nossa terapia regenerativa, pela capacidade de formar novos vasos sanguíneos e melhorar a irrigação capilar”.

“Ela também tem uma rotina em casa, definida após a realização de um teste genético que avaliou os melhores medicamentos para usarmos no tratamento dela. Esse tratamento domiciliar é realizado com medicamentos, vitaminas e loções que vamos ajustando para termos melhores resultados”, ainda revelou a profissional.

Poderosa!

Recentemente, Deborah deixou os fãs babando ao compartilhar em seu Instagram. A atriz surgiu com a barriga à mostra em um macacão aberto roxo.

Além da peça ousada, a artista ainda posou com um casaco de pelos laranja e acessórios de prata. Os seguidores de Deborah adoraram as fotos e rasgaram elogios à estrela.