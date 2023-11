Datena diz que pegou três bactérias: 'Quase me custa a vida'

Ao cobrir enchente recentemente, Datena diz que teve infecção grave após contrair três bactérias; apresentador precisou até passar por cirurgia

O apresentador Datena surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua saúde. No programa desta quata-feira, 29, o comunicador contou que pegou três bactérias em junho ao fazer a cobertura das enchentes do litoral norte de São Paulo, em São Sebastião.

A infecção foi tão grave que o jornalista precisou passar por uma cirurgia nos últimos tempos. "Quase me custa a vida", contou ele sobre a bactéria que teria atingido a região de seu períneo.

"Teve muita gente infectada com aquela água. Peguei, no mínimo, três bactérias. Não sei se está resolvido, talvez tenha que fazer uma nova drenagem", comentou sobre seu estado de saúde e o motivo de uma das cirurgias que passou recentemente.

"Aquela água que desceu dos morros tinha muita matéria orgânica. Peguei essa infecção que quase que Jesus me chama. Mas ele resolveu me deixar aqui", brincou o apresentador sobre ter ficado muito mal e quase ter morrido.

Em outubro deste ano, Datena passou por duas cirurgias. E ao reaparecer pela primeira vez, ele contou como estava depois dos procedimentos."Eu continuo aqui na unidade de terapia semi-intensiva do Sírio. Agradeço a todos pelas orações. Eu fiz duas cirurgias relativamente grandes, mas com dois médicos de muita qualidade, o Dr. Kalil e o Dr. Macedo. Então graças a Deus, diferente da maioria do povo brasileiro, eu fui bem servido na medicina. Hoje eu estou passando por aqui, além de agradecer vocês, para comunicar também o falecimento da minha tia, que foi uma pessoa muito importante na minha infância e juventude, irmã da minha mãe querida”, disse ele.

Datena conta sobre como é conviver com a diabetes

Recentemente, ennquanto conversava com Catia Fonseca, José Luiz Datena falou sobre como é importante as marcas produzirem alimentos pensando nas pessoas que tem diabetes. O jornalista diz que passa mal quando vai a um restaurante e não consome produtos que são direcionados para diabéticos.

“Tem tanta gente diabética. Com a alimentação de hoje você quase não percebe (a diferença entre açúcar e outros adoçantes). Eu já como, há mais de 30 anos, sem açúcar e pouco sal, quase nenhum sal. Eu não percebo diferença nenhuma quando eu como comida do jeito que eu tenho que comer. Agora quando eu vou a um restaurante, quando eu boto a comida na boca, eu passo mal na hora. Está ficando cada vez mais próximo do açúcar”, explicou.

“Outro dia eu tive uma hipoglicemia. Baixou a glicemia, eu tive que tomar refrigerante desses que tem muito açúcar, eu já não gostei do sabor. Eu prefiro diet. É um negócio impressionante. Você vai se adaptando e tem que ser pela alimentação. Os remédios ajudam, claro, mas se você não mantiver uma alimentação de acordo, realmente as complicações do diabetes são terríves”, relatou para sua colega de emissora.