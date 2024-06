Céline Dion revela costelas quebradas por conta de doença rara

Céline Dion se emocionou ao falar de síndrome rara em programa de TV; artista detalhou os efeitos sobre sua voz e sobre a coordenação motora

A cantora Céline Dion se abriu sobre a Síndrome da Pessoa Rígida, doença rara com a qual a diva foi diagnosticada em dezembro de 2022. Em uma prévia de sua entrevista ao Today Show, que irá ao ar no próximo dia 11 de junho, a artista detalhou as dificuldades de conviver com a condição rara.

No trecho, exibido nesta sexta-feira, 07, a voz de "My Heart Will Go Own" desabafou sobre a força dos espasmos musculares causados pela condição: "Eu cheguei a quebrar costelas em um determinado ponto. Às vezes, quando [a doença] é muito grave, pode quebrar algumas costelas".

De acordo com a artista, além de afetar suas funções motoras e neurológicas, ela teria sofrido danos, também, nos músculos necessários para cantar: “É como se alguém estivesse estrangulando você. É como se alguém estivesse empurrando sua laringe e faringe quando ela sofre um espasmo”, detalhou.

Ela contou que se sente constantemente incapacitada de cantar. "Era como falar e não oder subir ou descer [o tom]", afirmou a artista que aos poucos tem retomado os compromissos profissionais e públicos após o período mais crítico.

Céline Dion também se emocionou ao falar dos efeitos motores da síndrome. “Parece que, se eu apontar meus pés, eles permanecerão [parados] (...) Ou, se eu for cozinhar – porque adoro cozinhar – meus dedos, minhas mãos, ficarão paradas", afirmou ela.

Ela também contou que pode ter lesões abdominais, na coluna e nas costelas, que muitas vezes se quebram. "Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária... às vezes causando dificuldades quando ando e não me permitindo usar as cordas vocais para cantar como estou acostumada."

A Síndrome da Pessoa Rígida (Stiff-Person Syndrome, em inglês) é uma condição neurológica que se manifesta principalmente através de espasmos musculares dolorosos e rigidez muscular. A SPR afeta duas a três vezes mais mulheres do que homens.

Ela também falou sobre o assunto em conversa com a Vogue França, em abril."Essa resposta pode ser muito simples. Está tudo bem, mas dá muito trabalho. É um dia de cada vez", declarou, Céline disse esperar por milagre com as pesquisas científicas. "Ela ainda está em mim e para sempre. Encontraremos um milagre, uma maneira de cura com pesquisas científicas, mas tenho que aprender a conviver com isso. Então, essa sou eu, com a síndrome da pessoa rígida", contou.