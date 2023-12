Céline Dion não consegue mais controlar os músculos em luta contra doença

Irmã de Céline Dion revela detalhe sobre qual é o quadro de saúde da cantora durante a sua luta contra uma doença sem cura

A cantora Céline Dion vive com a síndrome da pessoa rígida, que é uma distúrbio neurológico que não tem cura, e o seu quadro de saúde foi atualizado por sua irmã mais velha, Claudette. De acordo com a imprensa internacional, ela contou que a artista não tem mais controle sobre seus músculos.

“Ela está lutando muito, mas não tem controle sobre os músculos. O que parte meu coração é que ela sempre foi disciplinada. Ela sempre se exercitou. Nossa mãe sempre dizia: ‘Você vai fazer bem, vai fazer direito’. A verdade é que tanto nos nossos sonhos quanto nos dela o objetivo é voltar aos palcos. Em que condição? Não sei”, revelou.

Ela ainda completou: “As cordas vocais são músculos e o coração também é um músculo. Como é um caso em um milhão, os cientistas não fizeram muita pesquisa porque não afeta muitas pessoas”.

Além disso, a irmã de Céline contou que a família ainda não encontrou um medicamento que tenha um efeito satisfatório na recuperação dela, mas ainda não perderam a esperança.

A síndrome da pessoa rígida faz com que as pessoas tenham dificuldade de andar e falar conforme a doença avança. O portador da síndrome também pode fraturar os ossos por causa da força dos espasmos musculares.

Céline Dion revelou a doença publicamente em dezembro de 2022 e precisou cancelar sua turnê mundial.

Céline Dion fez rara aparição com os filhos

A cantora Céline Dion está longe dos holofotes há algum tempo depois de ser diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida, que é uma doença neurológica rara e sem cura. A estrela apareceu em uma foto inédita ao lado dos filhos, René-Charles, de 23 anos, e os gêmeos, Eddy e Nelson, de 13 anos, ao prestigiar um evento esportivo em novembro de 2023.

Aos 55 anos, ela mostrou que está bem e foi comemorar um momento especial com os filhos. "Meus meninos e eu nos divertimos muito visitando o Montreal Canadiens depois do jogo de hóquei com o Vegas Golden Knights em Las Vegas na noite de segunda-feira. Eles jogaram tão bem, que jogo!! Obrigado por nos encontrar depois do jogo, pessoal! Isso foi memorável para todos nós. Tenha uma ótima temporada! - Celine xx…", disse ela na legenda.