Boletim médico revela qual é o atual estado de saúde de Kayky Brito

Internado, Kayky Brito segue sob cuidados intensivos em hospital no Rio de Janeiro após ter sido atropelado há 10 dias

O ator Kayky Brito segue internado em um hospital no Rio de Janeiro enquanto se recupera de um atropelamento que sofreu há 10 dias. Nesta terça-feira, 12, os médicos emitiram um novo boletim médico no final do dia e informaram que ele teve uma melhora clínica progressiva.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito apresenta progressiva melhora clínica, porém ainda necessita de cuidados intensivos”, informaram. As notícias anteriores já haviam informaram que Kayky Brito está sedado e respira por meio da ventilação mecânica.

Vale lembrar que Kayky Brito foi levado para o hospital Miguel Couto, que é público, pelos Bombeiros logo após o acidente na madrugada. Lá, ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. No dia seguinte, a família providenciou a transferência dele para um hospital particular na mesma cidade, onde ele está desde então. Dois dias após o acidente, no dia 4 de setembro, Kayky passou por um procedimento cirúrgico.

Na semana passada, um boletim médico informou que ele fez uma cirurgia para fixação da fratura na pelve e no membro superior direito. O procedimento foi um sucesso. No dia 6 de setembro, os médicos informaram que o ator passou por uma tomografia e o resultado mostrou sinais de melhora evolutiva.

Equipe de Bruno De Luca se pronuncia após rumores

A equipe do apresentador Bruno De Luca se pronunciou por meio de um comunicado oficial à imprensa após rumores o artista. Os representantes dele informaram que ele já prestou depoimento na delegacia sobre a noite do atropelamento do ator Kayky Brito.

“O apresentador Bruno De Luca já prestou declarações às autoridades do que efetivamente se passou com ele no momento do acidente. Sua preocupação agora é acompanhar a evolução do quadro de saúde de Kayky Brito apenas”, informaram.

Vale lembrar que Bruno De Luca estava no quiosque com Kayky Brito antes do atropelamento em uma avenida na orla da praia do Rio de Janeiro. Após o amigo ter sido atingido por um carro, Bruno foi visto levando as mãos à cabeça e indo embora do local.

Em seu depoimento, ele teria dito que não sabia que era Kayky quem tinha sido atropelado e só recebeu a informação no dia seguinte. "Estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo, a gente estava escrevendo uma peça junto, se divertindo. Depois que eu fui pagar a conta, aconteceu tudo o que vocês viram. Ele precisa se recuperar. Eu agradeço muito todas as mensagens que eu tenho recebido para passar para ele, e as mensagens para mim também, porque o que eu passei foi muito difícil. Eu espero agora conseguir tomar conta da minha cabeça, melhorar a minha vida e seguir em frente", acrescentou.