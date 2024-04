Bella Campos abre o jogo e fala sobre sua depressão: ‘No limite’

Depois de desabafar sobre depressão em suas redes sociais no começo do ano, Bella Campos deu detalhes sobre sua saúde mental em nova entrevista

No começo do ano Bella Campos abriu o jogo e fez um desabafo sincero em suas redes sociais sobre a sua saúde mental e sua luta contra a depressão. Agora em entrevista para a revista Glamour, a triz contou como fez para lidar com as crises.

“O tema depressão ainda é bem sensível na sociedade e é difícil admitir isso até para mim mesma. Ao longo da vida, com os altos e baixos que enfrentamos, vamos percebendo que as conquistas não ocupam toda a realização e felicidade, elas são apenas parte de um processo. É como se a beleza não estivesse no destino e, sim, no caminho até ele”, iniciou Bella.

“Eu me vi no limite da exaustão, como muitas pessoas num mundo cada vez mais atribulado e demandoso, mas resolvi tornar público pois independente da glamourização, estamos todos em processo”, ressaltou.

A atriz afirmou que a falta de contato com suas raízes e pessoas importantes lhe afetou muito: “Nunca tinha passado tanto tempo sem ver a minha família, meus amigos, as pessoas e lugares que me reconectam com quem eu sou em minha essência. Isso me abalou muito. Houve momentos em que eu não lembrava mais o que me motivava de verdade, mas não me sentia no direito de reclamar por saber que desejei cada uma dessas conquistas”.

Por fim, a artista revelou que é fundamental separar a pessoa da artista: “Hoje, o que levo disso é a sensação de trabalhar mais minha mente para ter mais calma e nunca mais me esquecer da Isabella Campos, mesmo sabendo de toda a proporção e amplitude que a ‘Bella Campos da televisão’ tem”, pontuou.

Em seguida, a atriz foi questionada sobre as conquistas que seu trabalho já lhe proporcionou. “Trazer minha mãe e minha irmã para o Rio de Janeiro. Comprei um apartamento para elas, reformei a cozinha da minha avó. Estou em busca de um apartamento para mim também”, enumerou.

“Eu estou construindo meu patrimônio com o meu trabalho. Não tem patrocínio, nada foi dado, nada foi herdado. É tudo fruto do meu esforço. Esse pensamento de que nós, mulheres, não precisamos de casa própria é parte da sociedade patriarcal em que vivemos. Uma sociedade machista e misógina. Sou, sim, merecedora. Estou conseguindo viver coisas leves, tranquilas. Comer bem, estar bem, com família e amigos por perto”, finalizou.

