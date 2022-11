Arlete Salles conta as dores que sente ao lidar com diagnóstico de herpes-zóster

A atriz Arlete Salles falou a um documentário sobre o jeito assustador que descobriu a doença

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 12h36 - Atualizado às 13h03

Em uma série documental do Globo Play chamada 'Dor', a atriz Arlete Salles descreveu as dores crônicas que sente ao ter contraído a doença herpes-zóster.

“Eu costumo dizer que sofro de covardia física. Tenho pavor de dores, agulhas, cortes e furos. A herpes-zóster começou assim: a orelha passou a doer. Eu achava aquilo estranho e fiquei constrangida de conversar com meu médico”, desabafou.

Essa enfermidade é proveniente do vírus da catapora, que pode voltar a surgir na idade adulta causando feridas e bolhas vermelhas na barriga, tórax, olhos e até orelhas.

“Estava dirigindo e senti uma coisa estranha”, relembrou. “Quando olhei no espelho, minha boca estava quase na orelha. Eu me desesperei num grau porque achei que estava tendo um AVC. Levei um susto enorme e só pensava no meu trabalho. Minha carreira agora acabou! Não vou mais conseguir trabalhar com essa boca torta. Foi desesperador”, relatou.

Apesar de ainda ter complicações, ela afirma que venceu uma batalha.“Eu fiquei boa, mas penei, sofri. Para quem diz que sofre de covardia física, precisei de muita coragem”, comentou.