Apresentadora da Globo revela que ficou 6 dias internada. Saiba qual foi o diagnóstico

Apresentadora da Globo, Cristina Ranzolin, da RBS TV, revela o que aconteceu com sua saúde que a deixou internada por alguns dias

A apresentadora Cristina Ranzolin, da RBS TV - que é afiliada da Globo no Rio Grande do Sul -, surpreendeu ao contar que ficou seis dias internada para tratamento. Nas redes sociais, ela contou que recebeu alta hospitalar e também revelou o seu diagnóstico.

A comunicadora foi diagnosticada com mononucleose, que é provocada pelo vírus Epstein-Barr, e agora seguirá o tratamento em sua casa. Por causa da doença, ela está afastada do telejornal Jornal do Almoço, no qual ela é a âncora.

Nas redes sociais, Ranzolin contou que sentiu os primeiros sintomas ao voltar de uma viagem e ficar muito cansada. Então, ela teve febre e procurou um médico, ficando internada. "Consultei meus médicos, fiz uma série de exames, até achei que estava com Covid, tudo negativo. Voltei à minha rotina, mas no último domingo tive um febrão, comecei a ficar muito ruim. Tô desde domingo internada no hospital, fazendo uma série de exames, um check-up, me viraram do avesso com exames, e apareceu um vírus chamado Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose", afirmou.

Depois do susto, ela já está bem. "Felizmente, já estou melhor. Acho que o pico dessa doença já passou. Espero que logo, logo eu possa estar de volta", contou ela, que também faz parte do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional nos finais de semana.

