Após alta, filha de Mingau atualiza estado de saúde do pai: "Não é o momento"

Após alta da UTI na semana passada, filha de Mingau atualiza estado de saúde do pai, que permanecerá sob cuidados médicos em uma clínica; saiba mais!

Uma semana após a alta da UTI de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, sua filha, Isabella Aglio, atualizou o estado de saúde de seu pai. Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 15, a garota afirmou que seu pai permanecerá por cuidados médicos em uma clínica.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Isabella falou que ela precisava de um tempo fora de internet, mas que havia voltado para dar notícias de Mingau. "Meu pai teve alta da UTI, onde ele ficou quatro meses. Foi uma vida praticamente, né? E graças a uma equipe maravilhosa que ele teve todos esses cuidados e pode ter essa alta. E agora ele está numa clínica", revelou a herdeira.

Logo em seguida, ela ainda explicou o motivo dele permanecer internado. "Ainda não é o momento dele vir para casa. Ainda tem muita coisa para ser trabalhada nessa reabilitação dele. Muita fisioterapia motora, terapia ocupacional, fono [fonoaudiologia]. É um processo longo", explicou Isabella.

Ela se mostrou otimista com a recuperação do baixista: "Ele tá aqui e tá bem. Tá tendo todo o cuidado e tratamento necessário. Queria agradecer todos vocês que mandam mensagem de apoio e de carinho, e ajudam de alguma forma".

Por fim, Isabella ainda falou que Mingau passará por outro procedimento cirúrgico e reforçou que a família ainda precisa de dinheiro para o tratamento. "A vaquinha continua. Ainda temos mais uma cirurgia pela frente, que é da prótese da calota [da cabeça óssea]", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Aglio (@isaaglio)

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Mingau foi baleado na cabeça durante uma ação de criminosos em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2023. Ele estava em um carro com um amigo quando eles foram atacados. Mingau foi atingido e perdeu o controle do carro, que bateu no portão de uma casa.

Por causa do ferimento, Mingau passou por uma cirurgia de emergência na cabeça. Logo depois, ele também fez outro procedimento cirúrgico para diminuir a pressão no crânio e também uma traqueostomia.