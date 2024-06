Aos 70 anos, Oprah Winfrey é hospitalizada após passar mal

A apresentadora Oprah Winfrey foi hospitalizada após quadro de desidratação; Informações foram divulgadas por amiga próxima da artista

Oprah Winfrey, de 70 anos, foi hospitalizada por conta de um problema gastrointestinal severo, conforme revelou sua melhor amiga, Gayle King, ao programa norte-americano CBS Mornings, nesta terça-feira, 11. Segundo a fonte próxima, a apresentadora foi internada apresentando um quadro de desidratação: "Espero que ela não fique brava por compartilhar isso".

"Ela teve um problema no estômago. Uma cólica estomacal que fez ela 'soltar coisas' pelos dois buracos. Não quero deixar isso muito gráfico", explicou a amiga da apresentadora.

Gayle também compartilhou que Oprah precisou ser medicada pela via intravenosa, mas apesar do susto, garantiu que ela ficará bem.

Oprah Winfrey esteve no Brasil recentemente

A apresentadora Oprah Winfrey esteve no Brasil há pouco tempo. Em abril deste ano, ela participou de um evento fechado na cidade de São Paulo e foi entrevistada pela atriz Taís Araújo.

Durante o evento, ela falou sobre a diversidade em ambientes corporativos e respondeu ao ser questionada sobre o seu segredo do sucesso. "Acredito que somos seres espirituais tendo uma experiência humana e que a fonte do meu ser vem de um poder maior do que eu, que chamo de Deus, mas acho que você pode usar o nome que quiser. Porque acredito em algo maior do que eu, sempre confiei, em momentos de dificuldade, naquilo que é maior do que eu. E por isso tenho o prazer de ser uma mulher de sucesso, de ter me saído bem no mundo e ganhado dinheiro. Mas houve um tempo em que eu era uma jovem repórter que precisava procurar debaixo do banco do carro moedinhas para pagar a gasolina e abastecer o carro. Eu estava vivendo além das minhas posses e não tinha condições de pagar a conta de luz e o aluguel ao mesmo tempo", disse ela.

E completou: "Durante esse tempo, sempre mantive a fé, sabendo que o momento que estava vivendo não duraria para sempre, porque esse poder que é a fonte de todas as coisas para mim me dá a força e a fé e a coragem de saber que posso construir um caminho melhor para mim".

