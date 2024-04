Oprah Winfrey está no Brasil! Veja momentos dela por aqui

A apresentadora Oprah Winfrey está no Brasil para participar de um evento e foi até no shopping com personalidades brasileiras

A apresentadoraOprah Winfrey está no Brasil. Nesta quarta-feira, 10, ela participou de um evento fechado na cidade de São Paulo e foi entrevistada pela atriz Taís Araújo.

Durante o evento, ela falou sobre a diversidade em ambientes corporativos e respondeu ao ser questionada sobre o seu segredo do sucesso. "Acredito que somos seres espirituais tendo uma experiência humana e que a fonte do meu ser vem de um poder maior do que eu, que chamo de Deus, mas acho que você pode usar o nome que quiser. Porque acredito em algo maior do que eu, sempre confiei, em momentos de dificuldade, naquilo que é maior do que eu. E por isso tenho o prazer de ser uma mulher de sucesso, de ter me saído bem no mundo e ganhado dinheiro. Mas houve um tempo em que eu era uma jovem repórter que precisava procurar debaixo do banco do carro moedinhas para pagar a gasolina e abastecer o carro. Eu estava vivendo além das minhas posses e não tinha condições de pagar a conta de luz e o aluguel ao mesmo tempo", disse ela.

E completou: "Durante esse tempo, sempre mantive a fé, sabendo que o momento que estava vivendo não duraria para sempre, porque esse poder que é a fonte de todas as coisas para mim me dá a força e a fé e a coragem de saber que posso construir um caminho melhor para mim".

Antes do evento, Oprah Winfrey deu um passeio em um shopping de São Paulo na companhia do jornalista Bruno Astuto, que registrou o momento nas redes sociais. "Um dia maravilhoso, alegre e inesquecível com a nossa queen visitando nosso jardim e compartilhando sua sabedoria. Doce, forte, linda, inteligente e inspiradora", afirmou ele.