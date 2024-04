Andréa Sorvetão fala sobre a saúde de Conrado durante a luta contra o câncer

O cantor Conrado está em tratamento contra o câncer e a esposa dele, Andréa Sorvetão, contou sobre novidade na saúde dele

A influenciadora digital Andréa Sorvetão, que é ex-Paquita, falou sobre a saúde de seu marido, o cantor Conrado. Ele luta contra um câncer no intestino desde 2023 e ela contou que ele teve uma boa evolução após a última cirurgia.

Eles foram ao hospital nesta semana e os resultados foram bons. "Olha, meus amores! Olha aqui o lugar que nós estamos. Estamos em Barretos em mais um momento emocionante, porque cada etapa que a gente passa é uma emoção que a gente sente. Mais uma vez, estamos aqui para agradecer, porque hoje, dia 9 de abril, está fazendo um ano da segunda operação do Conrado, que foi quando dobrou o intestino dele e ele precisou operar de novo. E aí, hoje, a gente está aqui, louvando a Deus, glorificando ao senhor, porque ele retirou o cateter e está limpo", disse ela.

E completou: "Eu quero agradecer a Deus e ao Hospital do Amor, que foi essencial para mim. Primeiro a Deus, depois ao Hospital do Amor. Quero agradecer ao Eduardo Bolsonaro, que ligou para cá, fez a minha inscrição aqui, e todos os profissionais que cuidaram de mim aqui dentro. Luciano, que indicava sempre as pessoas, a Dra. Arenilda, o meu médico agora, que retirou o meu cateter, um querido. A equipe da parte de mucosite, todo mundo que durante essa batalha esteve comigo. Muito obrigado a todos vocês. A vitória é nossa em nome de Jesus".

Por fim, Conrado disse: "Essa vitória é minha, mas é de vocês também, que estão junto conosco. E, gente, coloca sempre Deus acima de tudo na vida de vocês. Se não é Deus não tem nada. Obrigado a todos! Tchau, beijo!".