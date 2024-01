Amigos comentam sobre o quadro de Vanessa Lopes após boletim psiquiátrico

Após equipe revelar que Vanessa Lopes está em tratamento psiquiátrico, amigos e famosos comentam sobre o quadro da ex-participante do BBB 24

Nesta sexta-feira, 26, a equipe de Vanessa Lopes usou as redes sociais para divulgar que a ex-participante do Big Brother Brasil 24 está em tratamento psiquiátrico depois de desistir do reality show da Globo. Após a revelação, a influenciadora digital recebeu mensagens de apoio de amigos e celebridades nos comentários.

Através do perfil oficial do Instagram de Vanessa, a equipe compartilhou o boletim médico da influenciadora, que está sob cuidados em casa ao lado da família: “A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia”, disseram.

Na declaração, o boletim destacou ainda que a influenciadora está passando por avaliações diárias desde que deixou o confinamento no reality show e seu quadro demonstra boa evolução. No entanto, é recomendado que ela permaneça afastada de suas atividades profissionais, sem uma previsão de retorno até o momento.

Nos comentários, familiares, amigos e celebridades prestaram seu apoio e comentaram sobre quadro da ex-participante do programa. Lucas Pizane, que esteve no confinamento ao lado de Vanessa, mas foi eliminado antes da desistência, deixou uma mensagem: “Forças, Vanessinha!”, disse o cantor, que cultivou uma amizade com a dançarina no reality.

A cantora Gabily, que tem uma canção com Vanessa, também comentou: “Te amo meu amor! Estamos com você”, disse. “Se cuida van! Rezando e torcendo por você”, comentou Yá Burihan. “Vai dar tudo certo”, disse a influenciadora Ingrid Vasconcelos. “Nada vale sua saúde mental, Van. Toda energia positiva e apoio para você e sua família”, disse Isa Paoli.

Alguns seguidores da influenciadora também aproveitaram para rebater as especulações sobre a participação de Vanessa na casa mais vigiada do Brasil: “E as pessoas ainda acham que foi brincadeira, lamentável, viu?”, uma admiradora comentou e reforçou a importância da empatia. "E ainda acham que é estratégia dela", apontou mais uma fã.

Vale lembrar que Vanessa apertou o botão da desistência na última sexta-feira,19. Ao se despedir dos colegas, a TikToker justificou sua saída do confinamento por questões emocionais: "Todos os traumas estão na casa”, ela declarou antes de deixar a casa. Na sequência, a influenciadora foi vista em um aeroporto no Rio de Janeiro e desde então, não fez mais aparições.

Confira o momento em que Vanessa Lopes aciona o botão. #BBB24pic.twitter.com/f0CSsNuMuZ — Tracklist (@tracklist) January 19, 2024

Pai de Vanessa Lopes fala pela primeira vez após desistência:

Pai da influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes, o empresário Alisson Ramalho falou pela primeira vez sobre a saída da filha do BBB 24. Em um vídeo no Instagram, ele apareceu sozinho para agradecer pelo carinho dos fãs com sua família neste momento e disse que Vanessa está sendo acolhida pela família e por seu médico.