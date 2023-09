Agnaldo Rayol reaparece após ficar internado por 11 dias em SP

Agnaldo Rayol surge em novo vídeo após receber alta hospitalar

O cantor Agnaldo Rayol reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 21, após receber alta hospitalar. Ele ficou internado por 11 dias no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia.

Agora, ele já se recuperou e voltou a surgir na internet para a alegria dos fãs. Nas imagens, ele apareceu feliz com a alta hospitalar. “Estou falando com vocês nesse momento com alegria. Estou saindo agora do hospital Sírio Libanês, onde vim tratar uma pneumonia. já estou bem. Agora estou indo para casa”, disse ele, que está com 85 anos de vida.

Logo depois, o artista fez um agradecimento pelo carinho que recebeu em sua internação. “Quero agradecer muito, não só as pessoas do hospital que me trataram muito bem, mas as pessoas que souberam e vieram me agradar, me visitar, me dar um abraço. Estou muito feliz. Estou falando com vocês, para aqueles que souberam, mas não puderam estar junto, que está tudo ótimo, está tudo bem. Quero dizer que brevemente, graças a Deus, vamos estar todos juntos. Grande abraço, obrigado por tudo”, afirmou ele.

Equipe de Agnaldo Rayol também se pronunciou

Mais cedo, a assessoria de imprensa de Agnaldo Rayol revelou que o caso dele foi leve e ele foi internado por precaução dos médicos. “Embora seja um caso leve, a médica optou pela internação para acompanhar a evolução do tratamento”, informaram.

Ainda de acordo com a assessoria, Aguinaldo Rayol entrou em depressão após o avanço do Alzheimer de sua secretária e amiga Maria, que cuidava de sua carreira, de sua casa e de sua agenda. Os dois eram inseparáveis. "Desde 2017, quando a Maria foi diagnosticada com Alzheimer, ele começou a apresentar sintomas de depressão (…) ele tem recebido tratamento e acompanhamento de uma equipe de médicos do Hospital Sírio Libanês", diz a mensagem.