Cárcere privado? Assessoria de Agnaldo Rayol explica sumiço misterioso do cantor

Assessoria de Agnaldo Rayol explica sumiço do cantor; fãs nas redes sociais estavam assustados

Fãs do cantor Agnaldo Rayol passaram os últimos dias aflitos. É que boatos começaram a circular sobre o real estado do cantor de 85 anos, considerado uma das vozes mais potentes da história da música brasileira.

Os rumores eram tantos, que até foi ventilada a hipótese de que ele estaria vivendo em cárcere privado. Após os boatos, a assessoria do artista esclareceu que ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

"Ele encontra-se internado desde o dia 10 de setembro para tratar uma pneumonia. Embora seja um caso leve, a médica optou pela internação para acompanhar a evolução do tratamento. Ele deve ter alta hoje ou amanhã", revelou a equipe do artista.

Ainda de acordo com a assessoria, Aguinaldo Rayol entrou em depressão após o avanço do Alzheimer de sua secretária e amiga Maria, que cuidava de sua carreira, de sua casa e de sua agenda. Os dois eram inseparáveis. "Desde 2017, quando a Maria foi diagnosticada com Alzheimer, ele começou a apresentar sintomas de depressão (…) ele tem recebido tratamento e acompanhamento de uma equipe de médicos do Hospital Sírio Libanês", diz a mensagem.

Ao final, os rumores também são negados. "As alegações de impedimento de visitar e cárcere privado, as afirmações são infundadas, ele segue recebendo amigos e familiares em seu apartamento", diz a mensagem.

A última aparição de Agnaldo Rayol nas redes sociais foi um vídeo publicado em setembro de 2021. Depois, o artista chegou a relembrar momentos de suas apresentações em programas de TV ao compartilhar vídeos antigos.

NA PANDEMIA, ELE PERDEU O IRMÃO

Em 2021, Reynaldo Rayol, cantor da Jovem Guarda e irmão de Agnaldo Royal, faleceu aos 76 anos, vítima da Covid-19. Através das redes sociais, o ator relembrou alguns momentos com o irmão, prestou uma linda homenagem e se despediu: "Luto! Para alguns momentos na vida não há palavras. Reynaldo, nossas histórias estarão pra sempre na minha memória", e continuou: "Descanse em paz, meu irmão. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração de todos nós. Mais uma vida perdida pra esse vírus."