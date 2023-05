Zilu Camargo renova o visual e impressiona ao mostrar resultado: "Lindíssima!"

No salão de beleza, Zilu Camargo renova visual e ganha chuva de elogios dos internautas

A socialite Zilu Camargo (64) aproveitou o retorno ao Brasil para renovar o visual. Nesta sexta-feira, 26, ela foi em um salão de beleza em Goiânia para fazer uma mudança no cabelo, e deixou seus seguidores de boca aberta ao compartilhar o resultado após um dia de beleza.

Vaidosa, a ex-mulher de Zezé Di Camargo (60) exibiu o novo visual super volumoso e com algumas mechas em destque e logo chamou a atenção dos internautas. "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", escreveu a loira na legenda da postagem, que logo foi inundada de elogios pelos fãs.

"Linda amei", "Exemplo de mulher , guerreira, lindaaa, amei o vídeo na casa da sua mãe tudo lindooo", "Uma palavra te resume... Guerreira e atire a primeira pedra quem não coloca um filtro em uma postagem, amooooo", "Lindíssima!", "Verdadeira dama! Essa sim que é uma divã", disseram alguns.

Há poucos dias, Zilu Camargo dividiu um momento bastante especial com seus seguidores ao se reencontrar com a mãe, dona Fia."Um encontro emocionante com a minha mãe depois de 3 anos. Matando a saudade", escreveu ela ao postar um vídeo nos Stories do Instagram.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ZILU CAMARGO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Camilla Camargo se declara para a mãe

Recentemente, Camilla Camargo (37) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto em que aparece agarradinha com a mãe, Zilu Camargo. A atriz aproveitou para tirar uma foto ganhando um beijo carinhoso da mãe, e se declarou para ela.

"Dizer que te amo é pouco, dizer que você me inspira não condiz com a sua real representatividade na minha vida… mãe, você sou eu, eu sou você, carregamos uma na outra afinal somos mãe e filha, um elo que não existe maior. Hoje como mãe eu entendo mais do que nunca que ninguém me ama como você, que somos muito além do que gestos e palavras, somos o mesmo coração. Obrigada por ser quem você é, exatamente do se jeito. Que sorte a minha de ser parte de você. Te amo para além dessas e de todas as vidas", escreveu ela.