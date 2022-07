Yasmin Brunet exibe tatuagem íntima ao postar clique de biquíni na praia

A modelo Yasmin Brunet postou um clique de costas e uma tatuagem no bumbum chamou a atenção dos seguidores das redes sociais

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 19h09

Yasmin Brunet(34) arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar um clique de biquíni nesta quarta-feira, 20. Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, a modelo aparece de frente para o mar.

Além do corpo escultural, uma tatuagem no bumbum da loira chamou a atenção dos seguidores, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "O seu olhar é um caminho sem saída...", filosofou ela na legenda do post.

"Simplesmente linda", disse uma seguidora. "Sereia perfeita", escreveu outra. "Ela é perfeita demais", afirmou uma internauta. "Linda. Eu amo suas tatuagens, são perfeitas", falou uma fã. "Linda paisagem e linda modelo", comentou mais um.

Confira a foto de Yasmin Brunet de biquíni na praia:

Yasmin é flagrada aos beijos com João Guilherme

Yasmin Brunet e João Guilherme (20) teriam ficado durante a festa de Luísa Sonza em comemoração ao aniversário de 24 anos, que aconteceu na noite da última segunda-feira, 18.

Os dois foram vistos aos beijos durante o evento em flagra publicado pelo perfil Gossip do Dia no Instagram. No vídeo, é difícil ver detalhes do beijo por conta da iluminação do ambiente, mas parece que realmente rolou.

