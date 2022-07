Yasmin Brunet e João Guilherme são flagrados aos beijos em festa de Luísa Sonza

Modelo Yasmin Brunet e o filho de Leonardo, João Guilherme, teriam ficado durante festa de 24 anos da cantora Luísa Sonza

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 10h08

A modelo Yasmin Brunet (34) e o ator João Guilherme (20) teriam ficado durante a festa de Luísa Sonza (24) em comemoração ao aniversário de 24 anos, que aconteceu na noite de segunda-feira, 18.

Os dois foram vistos aos beijos durante o evento em flagra publicado pelo perfil Gossip do Dia no Instagram.

No vídeo, é difícil ver detalhes do beijo por conta da iluminação do ambiente, mas parece que realmente rolou.

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade (27), que também esteve na festa de Sonza e que já ficou com o ator após separação de Fred, chegou a comentar sobre a ficada dos famosos: "O moleque é danado, menina, tô dizendo", disse Boca Rosa no post da página.

Vale lembrar que João é ex-namorado de Jade Picon (20), que já teria vivido affair com o ex-marido de Yasmin, o surfista Gabriel Medina (28). Os ex-casais estavam presentes na festa de Sonza.

Yasmin Brunet posa de costas e arranca elogios da web

Yasmin Brunet deixou os seguidores babando, mais uma vez, nas redes sociais, ao compartilhar mais um clique em que aparece na praia e elevou a temperatura na web. Usando um biquíni marrom com búzios, a filha de Luiza Brunet surgiu de costas no registro à beira mar e recebeu uma chuva de elogios dos fãs, que ficaram admirados com o corpaço da loira, que posou empinando o bumbum. "Que sereia mais linda", "Gostosa", "A mais gata", "Maravilhosa", "E quem perdeu que chore viu. Oh mulher linda", "Poderosa", "Deusa", "Dá aula na beleza", "Marimbondo mordeu né Yasmin? Lindaa", elogiaram.

Confira o vídeo de Yasmin Brunet e João Guilherme trocando beijos na festa de Luísa Sonza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

