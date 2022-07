De biquíni, Yasmin Brunet posa de costas e rouba a cena na web: ''Dá aula na beleza!''

Modelo Yasmin Brunet arranca elogios dos fãs ao surgir empinando o bumbum em foto na praia de biquíni

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 08h44

A modelo Yasmin Brunet (34) deixou os seguidores babando, mais uma vez, nas redes sociais! Na segunda-feira, 18, a musa compartilhou mais um clique em que aparece na praia e elevou a temperatura!

Usando um biquíni marrom com búzios, a filha de Luiza Brunet surgiu de costas no registro à beira mar e recebeu uma chuva de elogios dos fãs, que ficaram admirados com o corpaço da loira.

De óculos escuros, a influenciadora digital posou empinando o bumbum redondinho na imagem publicada em seu feed no Instagram e apostou no carão, olhando para a câmera.

"Gosto tanto de você", escreveu Yasmin na legenda da postagem.

Nos comentários os fãs destacaram a beleza da gata. "Que sereia mais linda", "Gostosa", "A mais gata", "Maravilhosa", "E quem perdeu que chore viu. Oh mulher linda", "Poderosa", "Deusa", "Dá aula na beleza", "Marimbondo mordeu né Yasmin? Lindaa".

Vale ressaltar que Yasmin reacendeu os rumores de affair com o cantor Xamã (32) após comentar uma foto dele. O rapper publicou uma foto com a legenda "Várias queixas de você", trecho da música Várias Queixas, da banda Gilsons. "Várias queixas", disse ela nos comentários, usando um emoji de carinha.

Yasmin Brunet marca presença na festa de Luísa Sonza

Na segunda-feira, 18, Luísa Sonza completou 24 anos e fez um festão para celebrar a chegada de mais um ano de vida! A cantora recebeu um verdadeiro time de famosos em comemoração em São Paulo. Para a ocasião, a loira optou por look tofo preto, com body cavado. Gabriel Medina, ex de Yasmin, também esteve presente no local.

Confira a foto de Yasmin Brunet de biquíni: