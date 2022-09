Yasmin Brunet exibe curvas esculturais ao usar biquíni mínimo em praia paradisíaca: ''A perfeição existe''

Yasmin Brunet arrancou elogios ao exibir seu corpão escultural em fotos usando um biquíni mínimo

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 14h52

Neste sábado, 10, Yasmin Brunet (34) usou suas redes sociais para esbanjar toda a sua beleza, publicando uma foto arrasadora de biquíni que fez em uma praia paradisíaca

Na imagem, a loira aparece exibindo as curvas esculturais de seu corpão, usando um biquíni mínimo vermelho, com detalhes de conchas nos seios, enquanto estava saindo de um mergulho no mar de águas cristalinas.

Na legenda, ela escreveu apenas: "Quem samba na beira do mar?"

Rapidamente, os seguidores da modelo passaram a comentar no post: "A perfeição existe!", escreveu um. "Sereia!", falou outro. "Linda como sempre!", disse um terceiro.

Confira a foto arrasadora de Yasmin Brunet exibindo suas curvas esculturais com um biquíni mínimo:

Yasmin Brunet abusa da transparência em vestido ousado

Recentemente, Yasmin Brunet roubou a cena nas redes seciais ao publicar um vídeo sexy onde ela aparece com um vestido branco, abusando da transparência, deixando a sua calcinha a mostra e exibindo curvas perfeitas. "Parece uma sereia", "Maravilhosa" e "Deusa", foram só alguns dos elogios que a loira recebeu no post.

