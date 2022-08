Yasmin Brunet abusa da transparência em vestido ousado e deixa calcinha à mostra: ''Sereia''

Modelo Yasmin Brunet compartilha vídeo em que aparece com look branco poderoso e chama atenção com corpaço em evidência

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 13h15

Dona de uma beleza exuberante, a modelo Yasmin Brunet (34) roubou a cena nas redes sociais ao publicar um vídeo sexy em que aparece de vestido branco!

Nesta quarta-feira, 31, a influenciadora digital surgiu deslumbrante e esbanjou sensualidade com look que foi usado por ela em um evento recentemente.

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, a gata apareceu com um tomara que caia longo de renda todo transparente, com bordados, deixando sua calcinha à mostra e exibindo as curvas perfeitas.

"Me porto bonito", escreveu Yasmin Brunet na legenda da postagem, recebendo uma enxurrada de elogios dos admiradores na web.

"A bixa é LINDA!", "Perfeita como sempre", "Parece uma sereia", "Maravilhosa", "Queria uma noiva assim", "Deusaaa", "Me encantei por uma loira jamais vista", "Linda de viver", "Belíssima", "Sua gostosaaaaaaa", exaltaram os fãs nos comentários.

Yasmin Brunet exibe corpaço em look transparente:

Ver essa foto no Instagram A post shared by Yasmin (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet pede desculpas após declaração polêmica sobre câncer

Após ter sido criticada por fala polêmica sobre câncer em entrevista no podcast PodDelas, Yasmin Brunet se manifestou sobre a história que contou de uma amiga ter se curado do câncer com ajuda de meditação.

"Estou recebendo mensagens desejando que eu vá para a UTI doente para ver se meditação funciona, se o que estou falando funciona (isso foi uma médica que me desejou), mensagens de pessoas que estão desejando que eu adoeça pra ver se o que estou falando funciona", começou escrevendo.

"Quando falei sobre a história da minha amiga, é a história dela. Nunca falei que meditação cura câncer! Eu apenas contei o que ela fez e o que funcionou para ela. Jamais falaria que deveriam parar de buscar tratamentos convencionais e meditar para se curar. Eu apenas dividi uma história, porque acredito, sim, no poder do corpo e da mente. Isso não quer dizer que quem não se curou do câncer não "quis" ou não "tentou" como vocês estão dizendo, e nem falando que câncer é culpa da pessoa como vocês estão dizendo. Eu mesma perdi uma amiga para essa doença horrível e vi o sofrimento dela de perto. Sei como é doloroso perder alguém que amamos dessa forma", continuou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!