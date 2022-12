Viviane Araújo surge com look decotado ao se jogar no samba

Em noite de ensaio de carnaval, Viviane Araújo mostra seu corpão sarado ao surgir com look vermelho decotado

A atriz Viviane Araújo (47) se jogou no samba na noite de quinta-feira, 15. Ela foi fotografada se divertindo e sambando muito durante o ensaio de rua da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro.

A beldade surgiu com um look poderoso e chamativo. Ela escolheu uma fantasia vermelha com decote generoso e ostentou a sua boa forma poucos meses após o nascimento do primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão.

Recentemente, Viviane Araújo brincou ao dizer que o filho deixou ela sair à noite para curtir o ensaio de carnaval. “Ele falou: 'mamãe, pode ir porque eu vou ficar bonzinho'. Me deu um vale-night hoje, e eu vou aproveitar. Mamãe vai dar uma sambadinha rapidinho e volta”, disse ela.

Fotos: AgNews

Viviane Araújo mostra a sua árvore de Natal

A atriz Viviane Araújo (47) já preparou a decoração de sua casa para o Natal. A estrela decidiu personalizar a árvore deste ano para celebrar a sua família de um jeito especial.

Ela revelou que colocou enfeites na árvore com os nomes de sua família. Além dos nomes inteiros também foram postos os apelidos de cada um deles. Bolas douradas, folhas vermelhas e luzes fizeram parte da decoração. "Que incrível a minha árvore de Natal", exclamou Viviane Araújo ao mostrar sua árvore para o primeiro Natal do herdeiro.