Viviane Araujo exibe o abdômen com gominhos em dia na piscina

Após brilhar no carnaval como rainha de bateria, a atriz Viviane Araujo surge com o corpaço à mostra em dia na piscina

A atriz Viviane Araujo esbanjou sua beleza e boa forma ao compartilhar uma foto na piscina. A beldade apareceu apenas de biquíni fininho para renovar o bronzeado ao ar livre e seu corpaço musculoso roubou a cena.

Na foto, ela deixou à mostra sua barriga trincada e com gominhos e também as coxas grossas e saradas.

Tanto que, nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma dela. “Como pode ser linda assim e ainda humilde?”, questionou um seguidor. “Gata, deusa”, declarou outro. “O corpo de milhões”, afirmou mais um.

View this post on Instagram A post shared by Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo confirma sua presença no carnaval de 2025

A atriz Viviane Araujo precisou fazer uma escolha para o dia do desfile das campeãs. Ela é rainha de bateria de duas escolas de samba, sendo uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, e as duas vão desfilar novamente para celebrar a boa classificação na apuração das notas. Porém, a estrela só poderá estar em uma delas.

A Mancha Verde ficou em quinto lugar no carnaval de São Paulo e o Salgueiro ficou em quarto lugar no Rio de Janeiro. Por isso, as duas vão desfilar quase ao mesmo tempo nos seus respectivos sambódromos. Então, a rainha de bateria precisou fazer uma escolha.

De acordo com a equipe dela em contato ao site Gshow, Viviane Araujo vai desfilar pelo Salgueiro no sábado, 17. Com a ausência dela na Mancha Verde, a escola de samba escolheu outra musa para assumir o lugar dela na frente da bateria. De acordo com o site Gshow, a escolha foi Duda Serdan, que tem 18 anos e é a princesa da bateria.

Apesar da escolha no desfile das campeãs, Viviane Araujo confirmou sua presença como rainha de bateria das duas escolas de samba, Mancha Verde e Salgueiro, em 2025. “Um sentimento de gratidão por tudo que eu vivi, vivo e ainda viverei com vocês! Minhas paixões Salgueiro e Mancha Verde. Seguiremos em frente! Que venha 2025! Obrigada por tudo”, disse ela.