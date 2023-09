Vera Fischer ostenta beleza natural ao se exibir no espelho: ‘De pijaminha’

Musa dos anos 70, a atriz Vera Fischer arrancou suspiros dos seguidores ao posar ao natural no banheiro de casa

A atriz Vera Fischer causou nas redes sociais nesta sexta-feira, 22! A musa colocou toda a sua beleza natural pra jogo ao posar despretensiosamente no espelho do banheiro de sua casa, vestindo apenas um pijama. A selfie descontraída atraiu olhares e arrancou suspiros de seus mais de um milhão de seguidores.

Através do feed de seu Instagram, Vera dividiu os cliques em que aparece com um conjunto de shortdoll de oncinha. A parte de cima está com uma amarração no decote e o short preto aparece enrolado no quadril para ficar mais curto. A atriz impressionou ao deixar sua barriga chapada e as pernas torneadas completamente à mostra no registro.

Apesar de posar com um look simples, Vera apareceu deslumbrante sem maquiagem e finalizou a combinação com um sorriso poderoso. Na legenda, a atriz explicou seu truque para lidar com o calor intenso dos últimos dias: “Sextou! Quem aí também prende a blusa do pijaminha com pregador de roupa? Beijos”, ela brincou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Os seguidores não pouparam elogios para a eterna musa dos anos 70, que ganhou notoriedade na década por conta das novelas ‘Espelho Mágico’ e os ‘Os Gigantes’: "Suas ideias são sensacionais, você é demais”, um admirador elogiou. “Com esse calor aqui do Rio de Janeiro só assim mesmo”, disse mais uma. “Rainha maravilhosa”, exaltou um terceiro.

Vera Fischer vai voltar para as novelas?

A atriz Vera Fischer costuma deixar seus seguidores saudosos de suas aparições nas telinhas ao compartilhar cliques em seu Instagram. Inclusive, recentemente a musa surgiu deslumbrante ao posar em uma praia em João Pessoa. Mas apesar da saudade dos fãs, a artista surpreendeu ao revelar que não vê a possibilidade de voltar a atuar em uma novela.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, em março deste ano, a estrela contou que os fãs podem vê-la nas reprises de novelas, que vivem acontecendo nas tardes da TV Globo. Porém, será difícil encontrá-la na televisão em um trabalho inédito. Além disso, ela contou que não abandonou a carreira e está focada em seu trabalho no teatro; saiba todos os detalhes.